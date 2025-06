Srbija igra polufinale Svjetskog prvenstva protiv braće Jurković!

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 igraće sa Švajcarskom u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: YouTube/FIBA 3x3 official

Srbija će igrati polufinale Svjetskog prvenstva u basketu 3x3, a saznao je i rivala. Igraće protiv selekcije Švajcarske koja je savladala Letoniju 21:15 u drugom četvrfinalu odigranom u Ulanbatoru.

Švajcarci su vodili cijeli meč, a onda je na tri minuta do kraja Letonija uspjela da izjednači na 13:13. Povela je baltička selekcija 15:14, ali su na 90 sekundi do kraja Švajcarci opet vodili 16:15. Nakon dva penala za Nejtana Jurkovića bilo je 19:15 na 50 sekundi do kraja i sve je bilo gotovo. Dvojka je završila ovaj meč.

Braća Jurković, Džonatan Dubas i Džonatan Kazadi prvo su osvojili svoju grupu ispred Holandije, Španije, Litvanije i Velike Britanije, a sada su protiv Letonaca zakazali meč sa Srbijom. Protiv Srbije će igrati u nedjelju od 18 časova, a u drugom polufinalu od 18:25 sastaće se bolji iz duela Kina - Španija i Njemačka - Sjedinjene Američke Države. Meč za treće mjesto na programu je u nedjelju od 19:25, a finale se igra od 20:25.

