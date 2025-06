Srbija u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva: Kakva dominacija za prvo mjesto

Srbija je ubjedljivom pobjedom nad Njemačkom obezbijedila četvrtfinale Svjetskog prvenstva u basketu 3x3.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije upisala je još jednu pobjedu na Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3 koje se održava u Mongoliji, ovog puta srpski tim bio je bolji od Njemačke i slavio je 21:9. Ranije tokom dana Srbija je pobedila Madagaskar, a posle ovog trijumfa "orlovi" će igrati u četvrtfinalu.

Tim je vodio Dejan Majstorović koji je postigao devet poena, a dok je Strahinja Stojačić ubacio šest. Srbija je meč otvorila dominantno, kao i protiv Madagaskara. U ranoj fazi meča napravili su veliku razliku, pa Njemačka nije imala mnogo šansi da stigne srpski tim i preokrene.

3x3 reprezentacija Srbije je u četvrtfinalu 3x3 Svetskog prvenstva‼️



Bravo momci‼️



Za koga? ZA SRBIJU‼️❤️#3x3WCpic.twitter.com/DHeslPU4Fd — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije)June 26, 2025

Srbija je poslije ove ubjedljive pobjede obezbijedila četvrtfinale Svjetskog prvenstva, kao prva ekipa u grupi. Iza "orlova" na tabeli su ostali drugoplasirana Australija, zatim Njemačka, dok su na četvrtom i petom mjestu Belgija i Madagaskar koji se nisu plasirali dalje.

"Igrao sam basket u Alkatrazu"

Dušan Domović Bulut nosio je dres reprezentacije Srbije i tom prilikom donio je brojne medalje svojoj zemlji. Gostovanjem u MONDO podkasu "Priča za medalju" govorio je i o tome kako je jednom prilikom igrao basket na velikom turniru koji se igrao u Alkatrazu. Biloj e to zaista interesantno iskustvo.

"Mi smo taj basket igrali stalno i bio nam je to i način zarađivanja džeparca. Preko ljeta smo uvijek igrali basket i neke turnire i imali tu sreću da smo prije te 2012. godine nekoliko puta osvojili turnire na lokalnom nivou u Beogradu, pa onda smo putovali u Sloveniju, u Crnu Goru, u Bosnu...Igrali smo sve vrste uličnih turnira. Bilo je i 'jedan na jedan' i 'dva na dva' i 'tri na tri' i 'četiri na četiri'. Bukvalno smo se prijavljivali na bilo šta, samo da se lopta ubaci kroz koš."

Ubrzo se trud isplatio, Bulut je pomjerao granice, stigao do San Franciska i zaigrao u čuvenom zatvoru Alkatrazu.

"I 2011. sam osvojio 'King of the Rock', to je turnir koji se održavao prvo u Novom Sadu na Štrandu. Kao pobjednik tog turnira sam se kvalifikovao na državno finale koje se održavalo na Kalemegdanu. Kao pobjednik državnog takmičenja bio sam predstavnik Srbije među 64 najbolja igrača svijeta u Alkatrazu, u zatvoru u San Francisku", setio se Bulut nastupa u kazamatu zatvorenom još 1963. godine.