Srbija u podne igra za medalju na Svjetskom prvenstvu: Stojačić i drugovi protiv braće Jurković idu po zlato

Strahinja Stojačić i basketaši Srbije idu po medalju na Svjetskom prvenstvu u Mongoliji.

Nakon pobjede nad Portorikom 20:19 u četvrfinalu Svjetskog prvenstva, srpski nacionalni tim u basketu 3x3 igra za medalje. Od 12 časova po srpskom vremenu Srbija igra sa Švajcarskom u polufinalu.

Strahinja Stojačić, Dejan Majstorović, Marko Branković i Nemanja Barać igraće protiv braće Jurković, Džonatana Dubasa i Džonatana Kazadija, a nakon toga slijedi drugo polufinale u kome se sastaju Španija i Njemačka.

Švajcarsci su inače dokazani i u košarci pet na pet, a kao i Srbija dominirali su tokom cijelog turnira. Sada će ipak imati najteži zadatak do sada.

Kako je Srbija došla do polufinala?

Za sada vrlo dominantno uz samo jedan poraz. U prvom kolu savladali su "orlovi" Belgiju 21:20, zatim su izgubili od Australije 21:17 i to je bio jedini poraz. Madagaskar je srpski tim razbio 21:9, a i Njemačka je pala istim rezultatom. Izbjegli su osminu finala i doboili Portoriko u dramatičnom meču 20:19.

Bulutova "Priča za medalju"

"To se ovdje smatra neuspjehom. Razmišljam o tome, nije neka najponosnija stvar koju sam uradio u životu, ali biti odlikovani olimpijac je zaista povod za ponos, nema mnogo odlikovanih olimpijaca, pogotovo ih mog okruženja, iako je Novi Sad sportski grad... Bila je to jedinstvena prilika za mene i za moju generaciju da budemo dio toga, od ulice pa do Igara - prošli kroz cjelokupan proces", ispričao je Dušan Domović-Bulut u podkastu "Priča za medalju".