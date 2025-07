Omiljeni saigrač Nikole Jokića otišao kod Janisa Adetokumba

Nikola Jokić je obožavao da igra sa Gerijem Herisom, vidjećemo kako će to ići sa Janisom Adetokumbom.

Izvor: MN PRESS

Pljušte potpisi u NBA ligi, a tim koji je najaktivniji je ekipa Milvoki Baksa. Pokušava sve uprava ekipe iz Viskonsina kako bi napravila konurentan tim Janisu Adetokumbu, a sada su potpisali omiljenog saigrača Nikole Jokića. Nakon što su otpustili Demijana Lilarda i ponudili ogroman ugovor Majlsu Tarneru, doveli su Vasilija Micića u trejdu, a onda su uspjeli da osiguraju dvogodišnju saradnju sa Gerijem Herisom.

Krilni košarkaš potpisao je dvogodišnji ugovor sa Baksima nakon što mu je istekla saradnja sa Orlando Medžikom gdje je proveo prethodne četiri godine. Heris je draftovan 2014. godine od strane Čikaga ali nikada tu nije igrao već je odmah otišao u Denver.

Geri Heris je draftovan 2014. godine kao 19. pik, a u Denveru je proveo sedam godina. Nakon toga je trejdovan u Orlando u zamjenu za Arona Gordona, anakon što je u prvoj sezoni imao ozbiljniju ulogu na Floridi bio je sve manje bitan i sada je po isteku ugovora dobio čiste papire.

Heris i Jokić se sjajno slagali

Geri Heris ne samo da je igrao sa Nikolom Jokićem od 2015. kada je Somborac došao u najjaču ligu svijeta nego su draftovani na istom draftu i bili su jedan do drugog u svlačionici. Kada je Heris odlazio iz tima pričao je Jokić kako će mu nedostajati, ali i kako su zajedno bili u Srbiji.

"Geri je bio tu otkako sam stigao. Stiglo me je kada sam došao u svlačionicu jer on sjedi pored mene šest godina. Naravno nije nestao, ali on je bio u Srbiji, imao sam mnogo uspomena sa njim i zajedno smo se razvijali, rasli. Nedostajaće mi, cijelom timu će nedostajati", istakao je Jokić.

