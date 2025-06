"Hajde opet poslušajte šta je rekao gazdin sin": Panika zbog trejdovanja Jokića, oglasio se novi šef

Nakon što je gazdin sin Džoš Krenke napravio gaf pričajući o trejdovanju Nikole Jokića, sada je morao da se oglasi "novi šef" za transfere Ben Tenzer.

Izvor: Pritnscreen/YouTube/DNVR Sports

Da li će Denver trejdovati Nikolu Jokića? O toj mogućnosti je bez ikakve potrebe pričao Džoš Krenke, sin vlasnika Stena Krenkea koji je ujedno i glavni operativac Nagetsa, a nije dugo trebalo da njegove reči "odjeknu" i to na način na koji niko nije htio, pošto su navijači i te kako postali zabrinuti.

Zbog toga su novi generalni menadžeri Ben Tenzer i Džon Volas koji su u svom prvom obraćanju morali da "vade fleke" koje je ostavio Džoš Krenke, tako da su odmah saopštili da od trejda nema ništa.

"Samo bih volio da opet poslušate, jer ako poslušate shvatićete da to nije rekao. Nikada ga nećemo trejdovati. Samo poslušajte opet, to nije rečeno", rekao je gotovo uz osmijeh na licu Ben Tenzer na konferenciji za medije, čime je htio još više da pokaže da je to zaista "ludost" koja se neće desiti.

Šta je rekao Džoš Krenke o Jokiću?

Izvor: Abdullah Firas/ABACA/ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok je pričao o novom ugovoru za Nikolu Jokića, koji će mu biti ponuđen od 8. jula, gdje je istakao da postoji mogućnost i da ga Somborac odbije - poručio je i da nema strah da "troši više nego što je sada slučaj" i da se tako pridruži ekipama iz NBA lige koje plaćaju penale zbog prekoračenja budžeta.

Međutim, već tu je dao jednu opasku koja govori da ga je i te kako strah zbog toga, pošto bi jedna povreda mogla da "sruši" sve, pa čak i da ga natjera da razmišlja o trejdovanju Nikole Jokića.

"Definitivno ćemo mu ponuditi novi ugovor. Nisam siguran da li će ga prihvatiti ili ne, jer ćemo mu takođe objasniti sve finansijske parametre u vezi s tim šta znači da potpiše sada naspram toga da potpiše kasnije. "Da budemo potpuno transparentni - uvijek smo takvi sa njim, a i vama. A onda on donosi najbolju odluku za sebe i svoju porodicu, i mi ćemo ga u tome podržati", rekao je Krenke, pa dodao bez pitanja.

"Mi se ne plašimo dovođenja igrača. Ipak moramo da budemo jako oprezni zbog istorije povreda u našem timu. Može da se desi da se pogrešna osoba povrijedi, a onda vrlo lako možete da dođete do scenarija o kome ne želim ni da mislim, a to je da se trejduje Nikola Jokić. Vrlo smo svjesni toga kada planiramo".

Kakav ugovor čeka Jokića?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver od 8. jula može da ponudi Jokiću novi ugovor na još tri sezone. Tako bi u te tri posljednje godine ugovora dobio još 212,5 miliona dolara. Ipak, jasno je da Jokić to i ne mora da radi, jer njegov aktuelni traje još dvije godine, pa tako ako bi sačekao ljeto 2026. godine - dobio bi još više novca.

Baš toga se plaši Denver, ne samo jer bi Jokić na neki način "ucijenio" klub da bolje radi, nego i što bi njegov ugovor zauzimao još veći procenat ukupnog budžeta, a već znamo kakve ugovore su dali Mareju, Porteru, pa i nekim rezervnim igračima...