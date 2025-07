Beograd domaćin Evropskog prvenstva za košarkaše: Čović otkrio šta je ključ, Jović imao poruku za sunarodnike

Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina održaće se u Beogradu i sav prihod ide u humanitarne svrhe. Na konferenciji su se obratili Nebojša Čović, Saša Nikitović i Nikola Jović.

Beograd će da bude domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina (od 26. jula do 3. avgusta). Uoči početka takmičenja je u Beogradskoj areni održana konferencija za medije. Medijima su se obratili predsjednik KSS Nebojša Čović, selektor Saša Nikitović, reprezentativac Ognjen Srzentić i ambasador šampionata Nikola Jović.

"Ove manifestacije se ne prave u komercijalnom smislu, ključno je da imate privilegiju da organizujete takav događaj. Komercijalno nije komercijalno, prodaja ulaznica po simboličnim cijenama, a fond u saradnji sa UNICEF za kampanju za ravnopravnost razvoja, obrazovanja, bezbjednosti za svu djecu u Srbiji", rekao je Čović.

Reprezentacija Srbije je u grupi C na Evropskom prvenstvu sa selekcijama Litvanije, Grčke i Sjevernu Makedoniju.

"Čast i privilegija je biti trener reprezentacije, kamoli biti to u Beogradu. Biti trener i reprezentativac znači da se uvijek ide na visoke ciljeve. Na nama je da sve to umirimo, da ide korak po korak, mladi su to momci. I sami imaju dozu pritiska. Nadam se da ćemo im pomoći svi, da spuštamo loptu, a mislim da bi u određenom trenutku oni trebalo da preuzmu ulogu i obezbijede željeni rezultat koji svi očekujemo", poručio je selektor Nikitović.

Ognjen jedva čeka da zaigra pred publikom u Areni.

"Svima nam je čast što imamo priliku da igramo u Beogradu, pred našom publikom. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju. Ići ćemo iz utakmice u utakmicu, polako, pa šta nam to donese. Ekstra motivacija je naša publika. O tome svi sanjamo kao igrači", rekao je reprezentativac Srbije Ognjen Srzentić.

Amasador Evropskog prvenstva je košarkaš Majamija Nikola Jović koji je imao i savjet za mlađe kolege iz reprezentacije.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo da kao ambasador mogu da predstavim našu reprezentaciju. Ne tako davno sam bio na njihovom mjestu, vođen takođe sjajnim trenerom Nikitovićem. Da mogu da pomognem koliko mogu. Kod nas je uvijek vrhunska organizacija, mi smo zemlja košarke. Sigurno momci očekuju veliki rezultat, iako to sigurno nije lako. Nadam se da će nam mediji i navijači pomoći da im olakšamo, ja ću sigurno pomoći da ostanu smireni da ostvare što bolji rezultat", zaključio je Nikola Jović.

Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godine održava se od 26. jula do 3. avgusta. Ulaznice se prodaju preko našeg partnera Tickets.rs i u ponudi su isključivo dnevne ulaznice, posebno za veliku, posebno za malu dvoranu, odnosno ulaznice koje u istoj dvorani (Beogradska arena ili Mala arena) važe za sve utakmice tog dana. Dakle, neće biti moguć prelazak iz jedne u drugu dvoranu bez odgovarajuće ulaznice.