Draftovan u NBA ligi, vraća se u Megu: Predstavljen novi tim, tu je i sin Predraga Danilovića

KK Mega počela pripreme, cilj je afirmacija mladih talenata.

Košarkaši Mege započeli su pripreme za sezonu 2025/26. Trener Vule Avdalović je obavio prozivku, a u timu su sve sami košarkaški talenti od kojih Srbija mnogo očekuje u budućnosti. Tu je i sin legendarnog Predraga Danilovića,Vuk, koji će debitovati u seniorskoj košarci.

Takođe, Bogoljub Marković će biti dio "ružičaste" priče naredne sezone, nakon što se okušao u Ljetnoj NBA ligi gdje je igrao za Milvoki koji ga je birao kao 47. pika na draftu.

Na spisku su: Abdramane Sibi, Aleksa Milenković, Andrej Mušicki, Asim Đulović, Marko Vukčević, Ognjen Nikolić, Savo Drezgić, Urban Kroflič, Vuk Danilović i Vuk Radojičić.

Ekipi će se u narednim danima priključiti Bogoljub Marković, Lazar Gačić i Luiđi Suigo, kao i Ognjen Srzentić koji sa U18 reprezentacijom Srbije učestvuje na Evrobasketu u Beogradu.

"Očekivanja u novoj sezoni su da afirmišemo što više mladih igrača, a tako ne bi trebalo da zanemarimo ni rezultat. Mislim da to ide jedno sa drugim, ako igrači budu igrali dobro biće i rezultata. Kroz to treba da gledamo i cijelu sezonu. Ovo je sada uvodni dio gdje je najbitnija prevencija od povreda. Igraćemo dvije prijateljske utakmice u Portoriku i najviše se spremamo za to. Ja ne znam u kom stanju je ekipa Univerziteta Indijana. Sigurno je da nas očekuje jak intenzitet. Koledž ekipe su poznate po jakom presingu, igri jedan na jedan, jakoj čvrstoj igri u napadu i odbrani. Jako smo uzbuđeni svi i jedva čekamo da krenemo", rekao je trener Mege Vule Avdalović.

Plan priprema

Košarkaši Mege će trenirati u Beogradu do odlaska u Portoriko, gdje će biti od 5. do 12. avgusta, a u San Huanu će odigrati dvije utakmice u sklopu priprema za novu sezonu, protiv Univerziteta Indijana - 9. i 11. avgusta.

Prema novom formatu takmičenja košarkaši Mege smješteni u Grupu B, u kojoj se još nalaze KK Beč, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Spartak, Bosna, Zadar i Ilirija.