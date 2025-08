Devonte Grejem novi igrač Crvene zvezde: Prvi put napustio Ameriku, uzeo Teodosićev broj

Američki košarkaš Devonte Grejem potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom.

Crvena zvezda je dovela još jedno pojačanje za novu sezonu - na Mali Kalemegdan stigao je Devonte Grejem, kojem će naredna sezona biti prva u evropskoj košarci. Prethodnih dana postalo je jasno da će Grejem potpisati ugovor sa Zvezdom, jer je on prvo objavio fotografiju iz Beograda, a zatim u Beogradskoj areni gledao meč na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina. Sada je to potvrdio i klub!