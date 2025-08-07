logo
Pet godina od smrti centra Crvene zvezde Majkla Odža: "Umro pod nerazjašnjenim okolnostima"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Centar Crvene zvezde Majkl Odžo preminuo 7. avgusta 2020. godine.

zvezda se oglasila na petogodisnjicu smrti majka odza Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na današnji dan prije pet godina preminuo je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Majkl Odžo. Tim povodom se oglasio klub sa Malog Kalemegdana i istakao da je snažni centar izgubio život "pod nerazjašnjenim okolnostima".

"Danas, 07.08.2025. godine navršava se tačno pet godina od tragične i prerane smrti nekadašnjeg centra Crvene zvezde, Majkla Odža.

Dres Crvene zvezde obukao je prvi put pred početak sezone 2018-2019. Tokom dvije sezone, noseći ponosno crveno-bijeli dres sa brojem 50 osvojio je srca svih Zvezdaša i dobronamjernih ljubitelja košarke u Srbiji.

 Sa crveno-bijelima je tokom dvije sezone osvojio tri trofeja. Prvo je 2018. godine uzeo Superkup ABA lige, a potom 2019. godine ABA ligu i Superligu Srbije. Osim svoje dominantne pojave Majk koji je bio visok 216 centimetara i težak 147 kilograma, bio je ljubimac navijača zbog svoje prostodušnosti i osmijeha.

Tokom pandemije virusa korona bio je jedan od rijetkih stranih košarkaša koji je ostao u Srbiji u kojoj je planirao i da živi nakon završetka igračke karijere. Preminuo je pod, i danas nerazjašnjenim okolnostima!", navodi se na sajtu crveno-bijelih.

(MONDO)

