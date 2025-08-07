Centar Crvene zvezde Majkl Odžo preminuo 7. avgusta 2020. godine.
Na današnji dan prije pet godina preminuo je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Majkl Odžo. Tim povodom se oglasio klub sa Malog Kalemegdana i istakao da je snažni centar izgubio život "pod nerazjašnjenim okolnostima".
"Danas, 07.08.2025. godine navršava se tačno pet godina od tragične i prerane smrti nekadašnjeg centra Crvene zvezde, Majkla Odža.
Dres Crvene zvezde obukao je prvi put pred početak sezone 2018-2019. Tokom dvije sezone, noseći ponosno crveno-bijeli dres sa brojem 50 osvojio je srca svih Zvezdaša i dobronamjernih ljubitelja košarke u Srbiji.
Pet godina od smrti centra Crvene zvezde Majkla Odža: "Umro pod nerazjašnjenim okolnostima"
Majkl Odžo na treningu košarkaša Crvene zvezde
Sa crveno-bijelima je tokom dvije sezone osvojio tri trofeja. Prvo je 2018. godine uzeo Superkup ABA lige, a potom 2019. godine ABA ligu i Superligu Srbije. Osim svoje dominantne pojave Majk koji je bio visok 216 centimetara i težak 147 kilograma, bio je ljubimac navijača zbog svoje prostodušnosti i osmijeha.
Tokom pandemije virusa korona bio je jedan od rijetkih stranih košarkaša koji je ostao u Srbiji u kojoj je planirao i da živi nakon završetka igračke karijere. Preminuo je pod, i danas nerazjašnjenim okolnostima!", navodi se na sajtu crveno-bijelih.
(MONDO)