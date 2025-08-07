Centar Crvene zvezde Majkl Odžo preminuo 7. avgusta 2020. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na današnji dan prije pet godina preminuo je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Majkl Odžo. Tim povodom se oglasio klub sa Malog Kalemegdana i istakao da je snažni centar izgubio život "pod nerazjašnjenim okolnostima".

"Danas, 07.08.2025. godine navršava se tačno pet godina od tragične i prerane smrti nekadašnjeg centra Crvene zvezde, Majkla Odža.

Dres Crvene zvezde obukao je prvi put pred početak sezone 2018-2019. Tokom dvije sezone, noseći ponosno crveno-bijeli dres sa brojem 50 osvojio je srca svih Zvezdaša i dobronamjernih ljubitelja košarke u Srbiji.

Vidi opis Pet godina od smrti centra Crvene zvezde Majkla Odža: "Umro pod nerazjašnjenim okolnostima" Majkl Odžo na treningu košarkaša Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS, YORGOS MATTHAIOS/INTIME Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Sa crveno-bijelima je tokom dvije sezone osvojio tri trofeja. Prvo je 2018. godine uzeo Superkup ABA lige, a potom 2019. godine ABA ligu i Superligu Srbije. Osim svoje dominantne pojave Majk koji je bio visok 216 centimetara i težak 147 kilograma, bio je ljubimac navijača zbog svoje prostodušnosti i osmijeha.

Tokom pandemije virusa korona bio je jedan od rijetkih stranih košarkaša koji je ostao u Srbiji u kojoj je planirao i da živi nakon završetka igračke karijere. Preminuo je pod, i danas nerazjašnjenim okolnostima!", navodi se na sajtu crveno-bijelih.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Delije skandiraju Arnautoviću Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)