Srbija se igrala, a Hrvati morali da "ginu": Ovog ljeta im se odlučuje sudbina mnogo prije svih

Srbija se igrala, a Hrvati morali da "ginu": Ovog ljeta im se odlučuje sudbina mnogo prije svih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ako se pitate zašto Hrvatska ne igra prijateljske utakmice za Eurobasket 2025, to je zato što igra zvanične utakmice od kojih joj život zavisi.

Hrvatska igra pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo Izvor: Nel Pavletic / Xinhua News / Pro

Dok je košarkaška reprezentacija Srbije igrala u laganom ritmu i pobijedila Grčku (76:66) u sklopu priprema za Eurobasket 2025, naše komšije iz Hrvatske igrale su utakmicu "za goli život". Hrvatska, kao što je poznato, neće igrati na kontinentalnom turniru zbog fijaska u kvalifikacijama, tako da dok se ostali spremaju za EP - oni moraju da igraju važne utakmice.

U pitanju su pretkvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, u sklopu kojih je Hrvatska ostvarila već dvije pobjede. Prvo je bila bolja od Norveške sa 33 razlike, dok je u subotu u Opatiji savladala i Dansku 100:71.

Malo su se mučili na početku košarkaši Hrvatske, da bi od kraja prve četvrtine stekli prvi put dvocifrenu prednost koju su uspjeli da održe do kraja utakmice, napravivši ogromnu razliku u posljednjoj dionici kada su i Danci samo jedva čekali da se utakmica završi.

Prvi strijelac Hrvatske bio je bivši košarkaš Partizana Džejlen Smit, koji je ubacio 24 poena, a tome je dodao šest asistencija i dva skoka. Dario Šarić je postigao 18 poena uz četiri skoka i pet asistencija, dok je Mario Hezonja ubacio 12 poena uz još tri skoka i četiri asistencije. I samo na osnovu ovih imena vidi se da su Hrvati odlučili da igraju u vrlo ozbiljnom sastavu, da ne rizikuju da ne odu ni na Svjetsko prvenstvo, premda je pred njima dug put, ovo su tek pretkvalifikacije.


Iduće subote Hrvatska će ponovno biti domaćin, ovaj put Norveškoj, koju je već pobijedila u gostima 101:68. Trenutno je Hrvatska prva u svojoj grupi i ima velike šanse da ode - u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Tagovi

Hrvatska Mundobasket prekvalifikacija

