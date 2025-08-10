logo
Nestvaran preokret Indijane protiv Mege: Od dvocifrene prednosti, do bolnog poraza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mega je poražena u Portoriku od ekipe Indijane.

Mega poražena od Indijane Izvor: MN PRESS

Mega nije dobro startovala. Tim mladih igrača koje sada vodi Vule Avdalović nalazi se u Portoriku, na svojoj tradicionalnoj turneji susreta sa NCAA timovima, gdje je odigrala meč protiv Indijane i upisao poraz 93:71. Ipak, srpska ekipa imaće priliku za revanš već u ponedjeljak od 17 časova.

Tim pun momaka koji su branili boje Srbije na nedavno održanom Evropskom prvenstvu do 18 godina, možda je i dalje umoran od zahtjevnog takmičenja. Međutim, početak meča to nije nagovještavao, a onda je Indijana došla do impresivnog preokreta. Ružičasti su na poluvremenu imali dvocifrenu prednost, pošto je na semaforu stajao rezultat 48:35, a Indijana je već u drugoj četvrtini pokazivala naznake znatno bolje igre, nego u prvih 10 minuta.

Indijana - Mega
Izvor: YouTube/@thedailyhoosier6127

Već u trećoj četvrtini došlo je do preokreta, a bolja igra nastavljena i u posljednjih 10 minuta. Kada se sve sabere, Indijana je poslije poluvremena ubacila 58 poena, a Mega 23 i tako izvojevala pobjedu. Malo ko je očekivao da će se američka ekipa vratiti iz velikog zaostatka, ali ne samo da je uspjela, već je i upisala veliku pobjedu.

Ovo su neki od igrača Mege koji se bore u Portoriku, ponovo je riječ o mladom timu, uz mnogo novih igrača koji se dobro poznaju. Mnogi od njih zajedno su igrali u OKK Beogradu, a njihov talenat je prepoznao i trener Vule Avdalović koji je ih je doveo u Megu sa sobom. 

Mega u Portoriku igra u sastavu: Bogoljub Marković, Lazar Gačić, Aleksa Milenković, Marko Vukčević, Ognjen Nikolić, Abdramane Sibi, Savo Drezgić, Ognjen Srzentić, Vuk Radojičić, Andrej Mušicki, Asim Đulović i Urban Kroflič.

KK Mega Indijana prijateljska utakmica

