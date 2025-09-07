"Reci kriv sam, o kakvim virusima pričaš": Moka Slavnić nam rekao šta najviše zamjera Pešiću

Nekadašnji košarkaš, reprezentativac, trener i selektor Zoran "Moka" Slavnić analizirao je za MONDO ispadanje Srbije sa Eurobasketa 2025.

Košarkaška reprezentacija Srbije neće osvojiti zlatnu medalju na Eurobasketu 2025, iako se tokom cijelog ljeta pričalo da smo prvi favoriti za titulu. Povreda Bogdana Bogdanovića, loša forma Vasilija Micić, sitniji problemi Alekse Avramovića, Tristana Vukčevića i Ognjena Dobrića ređali su se jedno za drugim, a bolan poraz u osmini finala nanela nam je Finska. Eliminaciju sa Eurobasketa za MONDO je prokomentarisao Zoran "Moka" Slavnić, legendarni srpski košarkaš i jedan od najboljih evropskih igrača svoje generacije.

Po Mokinim riječima, veliki odgovornosti jeste na selektoru Svetislavu Pešiću koji je to trebalo i da kaže nakon poraza od Finske, umjesto što je govorio o virusu i povredama. Naravno, nisu pošteđeni ni reprezentativci - pa je Slavnić tek četvoricu istakao da su dali maksimum u bolnom porazu od Finske.

"Ovo je veliko razočaranje, posebno za nas bivše igrače. Iznenadno, od ekipe koja nije nam ni blizu po kvlitetu. Meni je žao igrača. Ja ih razumijem, bio sam u toj ulozi. Ne u tom obimu, tog razočaranja. Žao mi je njih svih. Posebno četvorice: Jokića, Avramovića, Dobrića i Stefana Jovića jer oni su dali sve od sebe. Sport to i traži, da daš sve od sebe. Ako nije dovoljno, čestitaš boljem. Ako je ostalima ovo maksimum... A trener kaže da nisu bili spremljeni? Pa ko je za to kriv? Ušao im je malo strah, nismo bili prepoznatljivi, katastrofalno vođeni. Što se tiče igre i analize, to neka rade oni koji su plaćeni za to", rekao je "Moka" na početku razgovora za MONDO.

Zoran Slavnić i Svetislav Pešić pripadaju istoj generaciji, pa je Moka pokušao da bude blag dok je komentarisao pojedine odluke selektora tokom Evropskog prvenstva. Ipak, očigledno je da ga smatra jednim od glavnih krivaca - ako ništa drugo bar zbog toga što nije preuzeo odgovornost nakon debakla.

"Što se tiče trenera, to je posebna priča. Krčag ide na vodenicu dok se ne razbije. Uvijek sam govorio 'Šta će ti dobar trener, daj taličnog'. Ali Italija ima svoju trajnost. Iz poštovanja prema istoj generaciji, do sad sam zaista apsolutno bio na njegovoj strani. Posle konferencije za štampu juče gde nije mogao jedanput da stane i kaže: 'Kriv sam, tako, tako, ovo, ono, preuzimam odgovornost'. Ne, on je o nekim virusima govorio, o nekim povredama. To mi je sve smešno. Ne bih da dolivam ulje na vatru. Srbija će biti košarkaška zemlja i dalje",

Slavnić bi drugačije i kada je reč o sastavljanju tima, na Eurobasket 2025 bi poveo trojicu košarkaša kao zalog za budućnost i izazove koji nam slede!

"Budućnost Srbije ne zavisi od trenera. Mi, prije svega, imamo budućnost u Markoviću, Đurišiću i Topiću i sa te strane se ne plašim. To nam je budućnost! Ma svu trojicu bih vodio. Alo, dečko, svu trojicu bih vodio. I još devet prekaljenih! Devet mi je dosta za igru, trojica da se kale. Od te trojice će sigurno bar jedan ući u igru, znači deset igrača. To je sad stvar afiniteta i mehanizma, razmišljanja svakog trenera. Zadužen si za sellekciju, za to i odgovaraš"

Kako je Srbija otkrila svoje mane?

Legendarni košarkaš Crvene zvezde i višestruki osvajač medalja sa reprezentacijom Jugoslavije ističe da Srbija ni tokom grupne faze nije bila dovoljno dobra. Po njegovim riječima, meč protiv Letonije pokazao je deo problema, a i protiv Turske je bilo vidljivo da Srbiju ne krase osobine po kojima je svojevremeno bila prepoznatljiva.

"Već protiv Letonije se vidjelo da to nije tečno. Nema prkosa, inata, onog što nas uvek krasi. Već tu je bilo... Protiv Turske kao jakog tima možeš da izgubiš utakmicu. Nije sramota. Sramota je kad izgubiš od značajno slabijeg kao što je Finska koja je odigrala odlično. Naravno, kad im dozvoliš. To isto je bilo sa Turskom, da ti neko postigne 18 trojki znači da ne igraš agresivno, da nema dovoljno motiva i snage. To nas nije krasilo prije. U tom dijelu je možda nedostajao Bogdanović, da malo podvikne, posavjetuje. Sa klupe nismo imali šta da očekujemo. Što mu ne priđeš? Pa nek uđe, može da bude maksimalno dva poena. Pa nek bude faul, dva slobodna bacanja, ne mora da postigne oba. Prosto je to", dodaje legendarni Slavnić.

Prije samo godinu dana, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama, ali... Tada smo hvalili, sad kritikujemo - i podsjećamo da nam se ovo već desilo!

"Nisu pokazali ono što nas krasi. A nisu zaboravili da igraju košarku za godinu dana, prije godinu dana su bili treći na Olimpijskim igrama i bili najbliži pobjedi nad Amerikancima. Ako smo tada hvalili i igrače i trenere, neka sad istrpe kritiku. Onaj ko dobro poznaje sport, posebno košarku, može i u porazu i u pobjedi da vidi doprinos klupe. To kod mene ne može da prođe, da se ne vidi. Zbog toga sam možda malo oštriji, ali dosta je bilo čekanja i praštanja. Nije nama ovo prvi put, prije tri godine smo isto doživjeli", rekao je Slavnić, koji vidi Njemačku i Tursku kao apsolutne favorite za zlatnu medalju nakon ispadanja Srbije.

