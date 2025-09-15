logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Vjerujem da se Bonga vraća u NBA": Partizanov stranac izdominirao, odmah ga šalju za Ameriku

"Vjerujem da se Bonga vraća u NBA": Partizanov stranac izdominirao, odmah ga šalju za Ameriku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Njemački košarkaš Franc Vagner vjeruje da je Isak Bonga zaradio "povratnu kartu" za NBA.

Isak Bonga Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Partizana Isak Bonga bio je "iks" faktor u pobjedi Njemačke protiv Turske u finalu Evropskog prvenstva. Nakon što je ubacio 20 poena i dodao pet skokova, šutiravši 4/4 za tri poena, nagrađen je titulom najboljeg igrača finala. Kako je nedavno istakao sportski direktor crno-bijelih Zoran Savić, ostanak Bonge u timu je bio njihov prioritet ovog ljeta.

Nema sumnje da je partijama na Eurobasketu skrenuo pažnju NBA timova, a donedavno je njegov ugovor sadržao NBA klauzulu. Ipak, ona je istekla i Nijemac je produžio saradnju sa beogradskim timom do 2027. godine. Partizan se osigurao za makar jednu sezonu, a šta će biti sljedeće, vidjećemo...

Bongin saigrač iz reprezentacije i NBA zvijezda Franc Vagner vjeruje da je vrijeme za njegov povratak u Ameriku gdje je nastupao za Los Anđeles Lejkerse, Toronto Reptorse i Vašington Vizardse.

"Da, zaista vjerujem u to. Mislim da je u posljednjih nekoliko godina pokazao da je elitni defanzivac, da odlično šutira trojke i da može da pravi akcije iz skoka. Tako da mislim da bi mnogo timova moglo da bude zainteresovano za njega", rekao je Vagner koji je bio član idealne petorke na Eurobasketu.

Dokazao koliko može u direktnim duelima sa najboljima

Imao je na šampionatu teške defanzivne zadatke, čuvao je najveće zvijezde svjetske košarke i još jednom dokazao da je jedan od najboljih defanzivnih igrača u Evropi. Protiv Slovenije je čuvao Luku Dončića, protiv Finske Laurija Markanena, upitan je kako je braniti NBA zvijezde.

"Očigledno da je to sjajno, čuvati takve ljude koji su posebni na obje strane terena. Gledam na sve to i ulazim u te duele sa mnogo ponosa da i oni znaju da sam ja tu. Kandidatura za najboljeg defanzivca šampionata? Ne zanima me ta nagrada", rekao je Bonga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka Isak Bonga Franc Vagner NBA liga Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC