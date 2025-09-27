logo
Željko Pavličević: Amerikanci će uništititi i srpsku i hrvatsku košarku, to je zlo za Evropu

Željko Pavličević: Amerikanci će uništititi i srpsku i hrvatsku košarku, to je zlo za Evropu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Željko Pavličević, jedan od najuspješnijih stručnjaka u istoriji Hrvatske, najveći problem u hrvatskoj, ali i evropskoj košarci vidi u univerzitetskoj košarci u SAD-u.

Željko Pavličević: Amerikanci će uništititi evropsku košarku Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na panelu "Kapital, navijači i rezultat: trougao opstanka" na Simposaru 2025 Pavličević je komentarisao loše stanje u hrvatskoj košarci, ali je istakao da nije samo Hrvatska u problemu već i Srbija, ali i kompletna Evropa.

"Mi ispadnemo kao neki jadnici. Problem su prozori FIBA, imamo NBA igrače ali nemamo srednje igrače jer npr Češka i Slovačka takve igrače plaćaju više", objasnio je Pavličević o lošim rezultatima Hrvatske i dodao:

"Evropska košarka generalno ima problem i u američkoj univerzitetskoj košarci. Ne samo hrvatsku košarku će devastirati već i srpsku. To je veliko zlo za evropsku košarku jer nam Amerikaci odvode juniore i vremenom će naša košarka potpuno nestati u ovom smislu kakvu je poznajemo danas", rekao je Pavličević.

Tokom karijere, osvojio je Evroligu (tadašnji Kup šampiona) dva puta – 1986. s Cibonom Zagreb i 1991. s Jugoplastikom Split, a sjedio je i na klupama Panatinaikos, španske Vitorije i Ferola, a bio je i selektor Japana i Libije.

Takođe, dobitnik je nagrade "Franjo Bučar" za životno djelo, najviše priznanje hrvatskog sporta.

(MONDO)

Tagovi

Željko Pavličević košarka

