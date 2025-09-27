Kada pogledate listu najvećih fudbalskih talenata iz 2007. godine vidjećete na njoj i jednog Srbina. Ipak, niti je za Srbiju igrao, niti je uspio da uradi ono što mu se predviđalo.
Kada je 2007. godine izlazila lista najvećih talenata svjetskog fudbala mislilo se da će ovih 50 fudbalera vladati u narednim decenijama. Malo njih je uspjelo, a najveći talenat je zapravo bio Srbin.
Bojan Krkić je tada igrao za Barselonu i smatralo se da je "novi Mesi". Sa 35 godina mogao bi on još da igra, ali se odavno povukao, a na najvećem nivou nije potrajao dugo.
Šta se desilo sa Krkićem?
Srbin je najveći promašaj evropskog fudbala: Igrao za dvije reprezentacije, kad je odbio Srbiju propao je
Serhio Buskets, Đerar Pike, Bojan Krkić i Karles Pujol.
Debitovao je 2007. godine za Barselonu i poslije 104 meča i 26 golova otišao u Romu 2011. Još je bio mlad i očekivalo se da može da se vrati na najviši nivo. Čak je Barselona imala opciju da ga ponovo otkupi i zbog nje se i vratio u klub 2013. poslije sezona u Romi i Milanu.
Već tada ga nisu htjeli pa je prešao u Ajaks, a zapravo je najveći trag ostavio u nekoliko sezona u Stouku. Nakon toga je igrao za Majnc, Alaves i završio je karijeru u Montrealu i Japanskom Visel Kobeu.
Probala je Srbija da ubijedi Bojana Krkića da zaigra za njih, ali on je odabrao Španiju. Odigrao je jedan meč, a onda i osam prijateljskih za Kataloniju, ali sa Srbijom nije htio da ima ništa.
Ko je sa liste postao zvijezda?
Geret Bejl je bio jedan od najboljih fudbalera svijeta nekoliko godina, a Anhel Di Marija i dalje propika magiju po terenima. Karim Benzema je stigao do Zlatne lopte. Toni Kros je možda i najbolji njemački vezista ikada, Huan Mata i dalje igra, Mesut Ozil ne, ali dok je igrao bio je sjajan. Ivan Rakitić je u Barsi bio ključni šraf, a sa njim je igrao i Aleksis Sančez koji je i u dresu Čilea i Arsenala bio strašan. Ostali su daleko od vrha.
Dokopali se velikih klubovaIzvor: instagram/alexandre pato
U ovu kategoriju bi mogli da idu Alešandre Pato koji je igrao za Milan i Čelsi, ali su ga povrede sputale. Đovani Dos Santos je došao do Barselone, Anderson je igrao godinama u Mančester junajtedu, a Fabio Da Silva i Fabio Koentrao su stigli do velikih ekipa. Mika Ričards je igrao za Siti neko vrijeme, Teo Volkot se dugo zadržao u Arsenalu, Ever Banega ima ozbiljnu karijeru u Španiji, a Karlos Vela je postao legenda MLS-a. Maruanu Felainija pamtimo iz Premijer lige i selekcije Belgije., a mogu se ovdje dodati i recimo godine Gregorija Van Der Vila u PSŽ-u-.
A koga ni ne znate?
Teško da neko sada zna Sadika Adamsa iz Gane koji je bio prvi na listi, a zapravo je 2010. u Srbiji igrao za Vojvodinu. Breno Borhes takođe nije postao poznat, kao ni Kermit Erasmus iz Južne Afrike ili Rumun Dimitru Kopil o kome smo već pisali i koji je završio u rumunskom selu.
Razni Afrikanci poput Nuara Hadrije i Rabu Ibrahima, Brazilci kao Lulinja i Španci Serhio Tehera i Fran Merida nisu uspjeli u karijerama.