Kada pogledate listu najvećih fudbalskih talenata iz 2007. godine vidjećete na njoj i jednog Srbina. Ipak, niti je za Srbiju igrao, niti je uspio da uradi ono što mu se predviđalo.

Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia

Kada je 2007. godine izlazila lista najvećih talenata svjetskog fudbala mislilo se da će ovih 50 fudbalera vladati u narednim decenijama. Malo njih je uspjelo, a najveći talenat je zapravo bio Srbin.

Bojan Krkić je tada igrao za Barselonu i smatralo se da je "novi Mesi". Sa 35 godina mogao bi on još da igra, ali se odavno povukao, a na najvećem nivou nije potrajao dugo.

Šta se desilo sa Krkićem?

Vidi opis Srbin je najveći promašaj evropskog fudbala: Igrao za dvije reprezentacije, kad je odbio Srbiju propao je Serhio Buskets, Đerar Pike, Bojan Krkić i Karles Pujol. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/bokrkic/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Debitovao je 2007. godine za Barselonu i poslije 104 meča i 26 golova otišao u Romu 2011. Još je bio mlad i očekivalo se da može da se vrati na najviši nivo. Čak je Barselona imala opciju da ga ponovo otkupi i zbog nje se i vratio u klub 2013. poslije sezona u Romi i Milanu.

Već tada ga nisu htjeli pa je prešao u Ajaks, a zapravo je najveći trag ostavio u nekoliko sezona u Stouku. Nakon toga je igrao za Majnc, Alaves i završio je karijeru u Montrealu i Japanskom Visel Kobeu.

Probala je Srbija da ubijedi Bojana Krkića da zaigra za njih, ali on je odabrao Španiju. Odigrao je jedan meč, a onda i osam prijateljskih za Kataloniju, ali sa Srbijom nije htio da ima ništa.

Ko je sa liste postao zvijezda?

Geret Bejl je bio jedan od najboljih fudbalera svijeta nekoliko godina, a Anhel Di Marija i dalje propika magiju po terenima. Karim Benzema je stigao do Zlatne lopte. Toni Kros je možda i najbolji njemački vezista ikada, Huan Mata i dalje igra, Mesut Ozil ne, ali dok je igrao bio je sjajan. Ivan Rakitić je u Barsi bio ključni šraf, a sa njim je igrao i Aleksis Sančez koji je i u dresu Čilea i Arsenala bio strašan. Ostali su daleko od vrha.

Dokopali se velikih klubova

Izvor: instagram/alexandre pato

U ovu kategoriju bi mogli da idu Alešandre Pato koji je igrao za Milan i Čelsi, ali su ga povrede sputale. Đovani Dos Santos je došao do Barselone, Anderson je igrao godinama u Mančester junajtedu, a Fabio Da Silva i Fabio Koentrao su stigli do velikih ekipa. Mika Ričards je igrao za Siti neko vrijeme, Teo Volkot se dugo zadržao u Arsenalu, Ever Banega ima ozbiljnu karijeru u Španiji, a Karlos Vela je postao legenda MLS-a. Maruanu Felainija pamtimo iz Premijer lige i selekcije Belgije., a mogu se ovdje dodati i recimo godine Gregorija Van Der Vila u PSŽ-u-.

A koga ni ne znate?

Teško da neko sada zna Sadika Adamsa iz Gane koji je bio prvi na listi, a zapravo je 2010. u Srbiji igrao za Vojvodinu. Breno Borhes takođe nije postao poznat, kao ni Kermit Erasmus iz Južne Afrike ili Rumun Dimitru Kopil o kome smo već pisali i koji je završio u rumunskom selu.

Razni Afrikanci poput Nuara Hadrije i Rabu Ibrahima, Brazilci kao Lulinja i Španci Serhio Tehera i Fran Merida nisu uspjeli u karijerama.