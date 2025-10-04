Mirotić blista u Monaku: Postao MVP 2. kola Evrolige, vodio tim do prvog trijumfa u sezoni

Nikola Mirotić dobio je nagradu za najkorisnijeg igrača drugog kola Evrolige

Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Nikola Mirotić proglašen je za najkorisnijeg igrača drugog kola Evrolige. Monako je na domaćem terenu savladao Dubai 103:81, a Mirotić je vodio tim sa 19 poena, sedam skokova i četiri asistencije, za prvu pobjedu svog tima u ovogodišnjem takmičenju.

Mirotić je na terenu proveo 20 minuta, iz igre je šutirao 6/9 što je 67 posto uspjeha. Na kraju, igrač Monaka imao je indeks korisnosti 32, što je bilo dovoljno da 11. put dobije ovo priznanje. Jedini bolji od MVP-a drugog kola bio je Huančo Ernangomez koji je u porazu Panatinaikosa, svog tima, od Barselone (103:96) zabilježio indeks korisnosti 39. Španac je za 35 minuta zabilježio 27 poena i osam skokova, ali s obzirom na to da je njegova ekipa izgubila, nagrada je otišla u ruke drugog igrača.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Savino Paolella/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 Izvor: Fabrizio Carabelli/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Monako je u prvoj utakmici upisao poraz od Žalgirisa (89:84), Mirotić je u tom meču postigao 16 poena i imao šest skokova. Naredni meč ovaj tim odigraće 9. oktobra u 20.30 sati protiv Olimpije Milano na gostujućem terenu. Pre toga izabranici Vasilisa Spanulisa imaće obaveze u domaćem šampionatu i u nedjelju će se sastati sa Šalonom od 16.30 sati.

Forma Nikole Mirotića, a uz njega i Majka Džejmsa kao i Danijela Tajsa pokazuju da bi tim koji vodi ambiciozni Grk moga i ove sezone da stigne do Fajnal-fora Evrolige. Poslije dvije utakmice u elitnom takmičenju, Mirotić ima prosjek od 17,5 poena, 6,5 skokova, 2,5 asistencije i jednu ukradenu loptu za 22,2 minuta po susretu.



