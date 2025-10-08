Svi su se pitali šta je sa Brunom Kaboklom: Stigle baš loše vijesti iz Hapoela

Brazilski centar Bruno Kaboklo mora na dugu pauzu.

Izvor: David Ramirez/DAX via ZUMA Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Partizana, a sada član Hapoela iz Tel Aviva, Bruno Kaboklo odustvovaće van terena nekoliko mjeseci. On će biti podvrgnut operaciji leđa i čeka ga duža pauza. Ono što brine Dimitrisa Itudisa je povreda plejmejkera Jama Madara koji takođe nije igrao od starta nove sezone.

Brazilski centar se priključio izraelskom timu prošle sezone i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju Evrokupa. Prosječno je bilježio 7,4 poena, 3,7 skokova, 0,7 blokada, 0,7 ukradenih lopti i 0,7 asistencija po utakmici.

Ovog ljeta je imao jako uspješan nastup sa reprezentacijom Brazila na Ameri kupu gdje je doprinio osvajanju zlatne medalje sa 14,8 poena i 7,3 skoka po utakmici. Nakon povratka u Hapoel doživio je povredu koja će ga odvojiti od terena na duži period.

Osim Partizana čiji je dres nosio u sezoni 2023/24, igrao je još za Memfis, Sakramento Kingse, Toronto i Hjuston u NBA ligi, dok je u Evropi još igrao za Ulm i Limož.