logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svi su se pitali šta je sa Brunom Kaboklom: Stigle baš loše vijesti iz Hapoela

Svi su se pitali šta je sa Brunom Kaboklom: Stigle baš loše vijesti iz Hapoela

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Brazilski centar Bruno Kaboklo mora na dugu pauzu.

Bruno Kaboklo na dužoj pauzi zbog povrede leđa Izvor: David Ramirez/DAX via ZUMA Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Partizana, a sada član Hapoela iz Tel Aviva, Bruno Kaboklo odustvovaće van terena nekoliko mjeseci. On će biti podvrgnut operaciji leđa i čeka ga duža pauza. Ono što brine Dimitrisa Itudisa je povreda plejmejkera Jama Madara koji takođe nije igrao od starta nove sezone.

Brazilski centar se priključio izraelskom timu prošle sezone i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju Evrokupa. Prosječno je bilježio 7,4 poena, 3,7 skokova, 0,7 blokada, 0,7 ukradenih lopti i 0,7 asistencija po utakmici.

 Ovog ljeta je imao jako uspješan nastup sa reprezentacijom Brazila na Ameri kupu gdje je doprinio  osvajanju zlatne medalje sa 14,8 poena i 7,3 skoka po utakmici. Nakon povratka u Hapoel doživio je povredu koja će ga odvojiti od terena na duži period.

Osim Partizana čiji je dres nosio u sezoni 2023/24, igrao je još za Memfis, Sakramento Kingse, Toronto i Hjuston u NBA ligi, dok je u Evropi još igrao za Ulm i Limož.

Tagovi

Bruno Kaboklo košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC