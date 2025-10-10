Partizan nije Armstronga: "Tasmanijski đavo" ima prvi klub u Evroligi

Australijski košarkaš Taran Armstrong potpisao za KK Dubai, umjesto za Partizan.

Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Košarkaški klub Dubai potvrdio je dolazak plemejkera Tarana Armstronga (23), igrača koji se prethodnih sedmica dovodio u vezu sa Partizanom! Momak iz Australije imao je potpisan dvosmjerni ugovor sa Golden Stejtom od februara 2025. godine do kraja sezone, ali nije dobio priliku u NBA već je igrao samo za tim u Razvojnoj ligi.

Pošto nije imao klub tokom ljeta, Armstrong je bio zanimljiv brojnim ekipama u Evropi. Najviše se isticao Partizan, u jednom trenutku je delovalo da se pregovori privode kraju, a čak se i u dalekoj Australiji pisalo da je "Tasmanijski đavo" novi košarkaš crno-bijelih.

Ipak, Partizan je odustao od dovođenja pojačanja na bekovskoj poziciji i po rečima Željka Obradovića okrenuo se samo traženju igrača u reketu, gdje je zbog silnih povreda imao daleko manji izbor. Tada se aktivirao Dubai, koji je u veoma kratkom roku "završio" posao i dogovorio dolazak Armstronga u evropsku i regionalnu košarku.

Ko je Taran Armstrong?

Australijski košarkaš Taran Armstrong rođen je u mjestu Berni, na ostrvu Tasmanija i prvi je momak iz tog dijela svijeta koji je potpisao ugovor sa nekim timom u NBA. Njegova karijera veoma je zanimljiva, jer je počeo da igra za lokalne timove u Australiji, zatim bio na koledžu u SAD, vratio se u Australiju, pa ponovo u Ameriku.

Profesionalnu karijeru počeo je u ekipi Sjeverozapadna Tasmanija Tanderi, dvevgodine pohađao je koledž Kalifornija Baptist, a zatim dve godine igrao za Kerns Taipans. Dobre partije u tom timu preporučile su ga Golden Stejtu, iako na draftu 2024. godine nije izabran. Nekoliko mjeseci kasnije potpisao je dvosmjerni ugovor, ali se nije izborio za priliku u najjačoj ligi na svijetu. Sada bi mogao da se nametne opet, jer u ugovoru ima NBA klauzulu koja je odbila Partizan tokom pregovora.

