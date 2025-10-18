"To bi bilo smiješno za evropsku košarku": Ataman upozorava i nudi revolucionarno rješenje

Ergin Ataman prokomentarisao je stvaranje NBA Evrope, turski trener vjeruje da će to biti problem za Evroligu, a uz to će zbuniti i navijače koji su već sada u konfuziji.

Nastanak NBA Evrope sve je bliži, ali mnogi evroligaški treneri nisu zadovoljni novom idejom. Među njima se našao i Ergin Ataman koji je istakao strah od novog takmičenja, umesto toga Turčin je predložio mješavinu - uzeti najbolje iz obje takmičenja, a to su klubovi iz elitnog nadmetanja i marketing iz najjače lige na svetu.

"Trenutno postoji 13 osnivačkih timova u Evroligi. Naš stav je uvijek bio da delujemo zajedno. Trenutno, Evroliga nudi izuzetno visok nivo košarke. U stvari, čak bih rekao da je tokom ligaškog dela sezone nivo igra u pogledu kvaliteta viši od NBA. Naravno, NBA ima veoma jaku marketinšku vrijednost, to je činjenica", započeo je Ataman na konferenciji ta medije poslije pobjede Panatinikosa nad Efesom u Istanbulu.

"NBA želi 16 timova, a već postoji 13 osnivačkih ekipa Evrolige. Pa, šta će se desiti sa ostalima? Pored toga, govori se o klubovima poput Mančestera koji tvrde da će se pridružiti NBA Evropi. Da bi ovo bila zdrava liga, vjerujem da bi format sa 20 timova koji organizuje Evroliga, ali sa marketinškom stranom kojom upravlja NBA, dodao veliku vrijednost. Međutim, to nije lako, to je težak zadatak."

Istorija se ponavlja, makar se tako kaže. U nastajanju Evrolige postojalo je i FIBA takmičenje, odnosno Superliga u kojoj su tada igrali Panatinaikos, Efes, Makabi... Da li možda postoji mogućnost da se neki od nosećih klubova Evrolige sada prekomanduju u drugo takmičenje? "Ako jedan ili dva od ovih 13 klubova odluče da odu i kažu: 'Igraćemo u NBA', to bi stvorilo smiješnu situaciju za evropsku košarku, slično onome što se dogodilo prije 20 godina između Evrolige i Superlige."

"Zato vjerujem da klubovi treba da djeluju mudro i da stanu iza izgrađenog košarkaškog brenda Evrolige. Naravno, svaki klub ima svoju strategiju. Nisam baš optimističan u pogledu toga kako će se ovo odvijati u bliskoj budućnosti, ali ako Evroliga malo proširi svoju organizaciju i formira nešto poput saradnje NBA-Evrolige, mislim da bi to bilo korisnije za sve."

"U suprotnom, završićemo sa NBA Evropom na jednoj strani, Evroligom na drugoj, a FIBA vodi još jednu ligu negdje... Ljudi su već zbunjeni oko toga ko gdje igra. Zato mislim da bi takvo rascjepljivanje lige naštetilo košarci. Ali ako se postigne jedinstvo, onda bi to moglo da se ispostavi kao nešto zaista pozitivno", rekao je Ataman, a mi podsjećamo da pored potencijalna tri takmičenja postoji i četvrto - Evrokup koji pobjednika ove lige vodi direktno u Evroligu.

Šta je Željko Obradović rekao o NBA Evropi?

Nije samo Ergin Ataman protivnik novog takmičenja. Nedavno se oglasio i najtrofejniji trener Evrolige. Željko Obradović je bio iskren o Evroligi: "To je najbolje takmičenje poslije NBA. Ljudi žele da vide kvalitet na terenu, a svi timovi ga imaju. Svi teže da budu među prvih osam i to je veoma teško takmičenje", rekao je Željko Obradović za Radio Marka i dodao stav o NBA Evropi: "Uopšte mi se ne sviđa jer ovdje imamo veliko takmičenje i moramo da nastavimo da vjerujemo u ovaj projekat. Budućnost evropske košarke je u Evroligi".

"Kada sam se vratio prije pet godina, rekao sam da moramo da se trudimo da uvijek budemo u Evroligi. Veoma sam srećan zbog svih koji rade sa mnom, uprave, predsjednika i naših navijača koji su najbolji u Evropi. Uvijek imamo punu halu sa preko 20.000 ljudi", zaključio je Obradović.