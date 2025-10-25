logo
"Izgubio sam 18 kilograma, bolovi su bili neizdrživi": Potresna ispovijest selektora Njemačke poslije Eurobasketa

"Izgubio sam 18 kilograma, bolovi su bili neizdrživi": Potresna ispovijest selektora Njemačke poslije Eurobasketa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Aleks Mumbru otkrio je potresne detalje o bolesti i zdravstvenim problemima koje je imao i zbog kojih je proveo 32 dana u bolnici i izgubio 18 kilograma

Aleks Mumbru otkrio detalje o bolesti Izvor: Printscreen/YouTube/MundoDeportivo

Aleks Mumbru (46) imao je ozbiljne zdravstvene probleme, proveo je u bolnici 32 dana poslije Eurobasketa. Uprkos svim tim mukama bio je uz reprezentaciju Njemačke kao selektor u završnici Evropskog prvenstva. Jeste prepustio glavnu ulogu Alenu Ibrahimagiću, ali je njegova žrtva ujedinila Nijemce.

Poslije svega kroz šta je došao dao je intervju u kom je detaljno pričao šta se sve dešavalo i koliko mu je bilo teško. Problemi nisu bili ni malo naivni.

"Izgubio sam 18 kilograma. Sada sam bolje, pokušavam da vratim kilažu. Fizički sam se oporavio, osjećam se dobro. Bio sam u Barseloni u bolnici 32 dana. Od kada sam se vratio sa Eurobasketa. Stigao sam sa lošom krvnom slikom, morao sam da budem dugo hospitalizovan, mnogo duže nego što sam bio u Finskoj", rekao je Mumbru za "Mundo Deportivo"

Kako je sve počelo?

Otkrio je španski stručnjak i detalje o svemu tome i kako su problemi uopšte krenuli.

"Prvo sam počeo da se osjećam loše. Sišli smo da jedemo, osjetio sam neke bolove u stomaku. Vratio sam se u sobu i počeo da povraćam. Zvao sam doktora i Pitua, čovjeka kome mnogo vjerujem. Nastavio sam da povraćam, osjetio sam da mi se stomak naduo. Počeli su tada bolovi koje ne mogu riječima da opišem."

Novinar je potom konstatovao da je Aleks igrao toliko dugo profesionalnu košarku i da je kao sportista navikao na bolove. Bio je u Huventudu, Real Madridu i Bilbao, sa reprezentacijom je osvojio i Eurobasket sa Španijom, ima srebro sa Olimpijskih igara u Pekingu...

"Da, mi sportisti jesmo donekle navikli na bolove, ali ovo nije bilo ni približno tome. Bio je toliko jak i neizdrživ", zaključio je Mumbru.

Aleks Mumbru košarka

