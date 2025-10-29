logo
"Čudan osećaj": Miljenović koristi svaki minut u Zvezdi i upozorava na jednog igrača Makabija

Autor Jelena Bijeljić
0

Košarkaš Zvezde Stefan Miljenović dobija sve više minuta na terenu od dolaska Saše Obradovića.

Stefan Miljenović pred utakmicu sa Makabijem Izvor: MONDO

Plejmejker Crvene zvezde Stefan Miljenović igra sa sve više samopouzdanja otkako je ekipu preuzeo trener Saša Obradović. Nakon što je oduševio u meču sa Megom u ABA ligi, odigrao je i dobru partiju protiv Asvela u Evroligi. Možda brojke ne kažu tako, ali su trener i saigrači bili jednoglasni nakon pete uzastopne pobjede u elitnom takmičenju.

Kapiten Ognje Dobrić je posebno istakao Miljenovićevu "rolu" u Areni, a izgleda da su lekcije Kodija Milera-Mekintajera koga vidi za glavnog mentora urodile plodom. Miljenović je pred duel sa Makabijem istakao da svaki minut na terenu želi maksimalno da iskoristi i zahvalan je na svakoj prilici koja mu se ukaže.

"Zadovoljan sam, prva sezona ui Zvezdi, prva sezona u Evroligi, svaki minut želim da iskoristim na pravi način", rekao je Miljenović poslije treninga u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Svestan je da je Makabi ranjiv, ali ne vjeruje da biti lako slaviti u Pioniru. "Opasna i nezgodna ekipa, imam čudan osjećaj da igramo u Pioniru kao gosti. Imaćemo podršku i naših navijača. Moramo da zaustavimo njihove pojedince i nadamo se pobjedi", kaže Miljenović.

Naravno, nije mogao da ne istakne Lonija Vokera, ali uprkos jako individualnom kvalitetu izraelskog tima, Zvezdina hemija i timska igra bi ponovo mogle da naprave razliku.

"Moramo da zaustavimo njihove pojedinice. Najveća pretnja je Loni Voker", zaključio je Miljenović.

Pogledajte

01:38
Stefan Miljenović pred Makabi
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Crvena zvezda gostuje Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić" u četvrtak od 20.05, a crveno-bijeli će po prvi put kao gosti u Pioniru imati podršku svojih navijača. Očekuje se da ih bude oko 1000.

Tagovi

KK Crvena zvezda Stefan Miljenović košarka Evroliga

