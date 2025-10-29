"Ovo niko ne zna o mom ocu i 1991": Saša Obradović kod kuće vidio šta čeka Dražena, Divca i Kukoča

Saša Obradović ispričao je dosad nepoznatu anegdotu o svom ocu, krojaču odijela reprezentacije Jugoslavije 1991. godine.

Izvor: YouTube/Televizija E

Trener Crvene zvezde i legendarni reprezentativac Jugoslavije Saša Obradović (56) ne potiče iz porodice profesionalnih sportista, ali je ona ipak bila na svoj način u vezi sa sportom.

U intervjuu za portal "ETV" Saša Obradović je ove jeseni ispričao da je njegov otac bio krojač koji je krojio odijela reprezentaciji Jugoslavije pred Svjetsko prvenstvo 1991. godine. Saša je tada imao 22 godine, probijao se u prvom timu Crvene zvezde do ozbiljne uloge, a u domu je gledao kako nastaju "uniforme" svjetskih šampiona.

"Niko ne zna, pa ćeš da dobiješ ekskluzivu", rekao je Saša Obradović uz osmijeh.

"Moj otac je bio krojač. I ta reprezentacija 1991. godine je cijela bila obučena u odijela krojena lično rukom mog oca. Ta šivena odijela sam slikao, jer sam bio kod kuće. Nisam bio toliko mali, bio sam tu negdje, ali sam tek nadolazio, a oni su već bili velike zvijezde, idoli. Ta odijela sam gledao kod kuće", kazao je on.

"Pomislio sam - je*te, gdje izabraše ovu boju, ovu kravatu, a sada kada vidiš, moj otac je takođe utkao nit uspjeha u svemu tome", dodao je sadašnji šef struke Zvezde.

Sestra igrala u Zvezdi, a onda je došao on

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović početkom devesetih je postavljao osnove svoje velike karijere, osvojio je 1993. godine titulu sa Zvezdom, pa kratko boravio u Limožu, vratio se i ponovo donio titulu na Mali Kalemegdan.

Poznati trener Veselin Toza Matić nedavno je u intervjuu za MONDO pričao o Obradovićevom razvojnom putu.

"Sašina sestra je igrala u Zvezdi, a Saša je bio u BSK-u. Odatle je prešao u Zvezdu. Bio je jedan od najboljih kada je prešao u juniore. Bila je tu uspješna generacija '68 sa Nešom Ilićem i dolazi poslije toga ta generacija 69/70 koju je vodio Marin Sedlaček. Tu su bili Mirko Pavlović, Rastko Cvetković i Saša koji je '69. Poslije je otišao da igra za Grocku sa Dejanom Tomaševićem u prvoj Srpskoj ligi."

Matić smatra da je Obradović "proigrao" u Zvezdi kod Duška Vujoševića, u sezoni 1991/92.

"Saša je proigrao kod Duleta Vujoševića, tu je krenuo da igra. Prešao je kod Bože Maljkovića u Limož i mnogo se očekivalo od njega. Otprilike poslije neka tri mjeseca se vratio nazad. Da li se desila neka povreda, ali tamo se nije ostvario na nivou na kome je trebalo i vratio se. Sjećam se da smo kup izgubili u Novom Sadu protiv Partizana i onda se Saša vratio", ističe Matić.

Na Malom Kalemegdanu nastao veliki igrač

Izvor: MN PRESS

Potom je sa velikim uspjehom igrao za Albu, nastupao potom i za Virtus, ponovo se vratio u Zvezdu, pa igrao za Budućnost i završio karijeru u Kelnu, 2005. U istom timu je i postao trener prije 20 godina, a taj izbor profesije takođe se pokazao kao pravi za ljubimca navijača Zvezde, pa je ove decenije vodio Monako do Fajnal-fora Evrolige.

Ove jeseni vratio se u Zvezdu poslije neuspješnog prvog mandata 2020. godine, da nastavi započeto i da ostvari snove.

Ostvario snove u reprezentaciji, osvajao zlata

Izvor: MN PRESS

Svoj ulazak u "A" reprezentaciju na velikim takmičenjima Saša Obradović je ostvario 1995. godine na kultnom Evropskom prvenstvu u Atini, na kojem je SR Jugoslavija nastupila prvi put poslije raspada države i postala šampion kontinenta.

Obradović je bio važan član te generacije koja je dominirala evropskom košarkom, osvojio je u plavom dresu i srebro na Olimpijskim igrama u Atlanti, kao i zlata na Eurobasketima 1997. i 2001, uz bronzu u Francuskoj i svjetsko zlato na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Grčkoj.

Peo se na pobjednička postolja sa trojicom različitih, kultnih selektora SR Jugoslavije, Dušanom Dudom Ivkovićem, Željkom Obradovićem i Svetislavom Pešićem.