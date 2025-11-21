Najbolji potez Nikole Jokića u karijeri (VIDEO)

Nikola Jokić izveo spektakularan potez u NBA ligi i čitava Amerika dva dana priča o tome.

Izvor: X/DenverThugget/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić na svakoj utakmici Denver Nagetsa u NBA ligi pronađe način da oduševi čitavu planetu, a ovog puta je stvarno pomjerio granicu! Na utakmici protiv Nju Orleansa, gdje je opet vodio svoju ekipu do pobjede, Nikola Jokić je na spektakuaran način prihvatio pas Džamala Mareja, približio se košu i zatim postigao poene.

Sve to Nikola Jokić je uradio dok je kontakt sa loptom imao samo jednom rukom. Vidjelo se u prvi mah da je izveo spektakularan potez, ali su tek uglovi kamere koji su se pojavili dan kasnije otkrili koliku je zapravo majstoriju izveo srpski košarkaš. Dok je lijevu ruku koristio samo da se zaštiti od čuvara, desna mu je bila dovoljna da obavi sve što je trebalo. Pogledajte tu majstoriju:

Proving he can do it with one hand tied behind his backpic.twitter.com/hefGRskHCs — James (@DenverThugget)November 21, 2025

Bio je ovo samo jedan od brojnih koševa koje je Jokić postigao na meču protiv Nju Orleansa, a njegovih 28 poena bili su dovoljni da prestigne Džejsona Tejtuma kao najbolji strijelac u NBA ligi ove decenije. To je samo jedan od rekorda koje trenutno drži najbolji košarkaš na svijetu, a uskoro će oboriti i jedan za koji su Amerikanci godinama smatrali da je nedostižan.

Na kraju, a u ovom trenutku možda i najvažnije, Nikola Jokić je ponovo prvi favorit za osvajanje MVP nagrade u ligaškom dijelu sezone. Iako ima još mnogo da se igra on je već pokazao surovu dominaciju u tekućoj sezoni. Denver Nagetsi izgledaju bolje nego prethodnih sezona, a srpski centar prosječno bilježi 29,1 poen, 13,2 skoka i 11,1 asistenciju po meču.

Bonus video: