logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji potez Nikole Jokića u karijeri (VIDEO)

Najbolji potez Nikole Jokića u karijeri (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić izveo spektakularan potez u NBA ligi i čitava Amerika dva dana priča o tome.

Nikola jokic najbolji potez u nba ligi video snimak Izvor: X/DenverThugget/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić na svakoj utakmici Denver Nagetsa u NBA ligi pronađe način da oduševi čitavu planetu, a ovog puta je stvarno pomjerio granicu! Na utakmici protiv Nju Orleansa, gdje je opet vodio svoju ekipu do pobjede, Nikola Jokić je na spektakuaran način prihvatio pas Džamala Mareja, približio se košu i zatim postigao poene.

Sve to Nikola Jokić je uradio dok je kontakt sa loptom imao samo jednom rukom. Vidjelo se u prvi mah da je izveo spektakularan potez, ali su tek uglovi kamere koji su se pojavili dan kasnije otkrili koliku je zapravo majstoriju izveo srpski košarkaš. Dok je lijevu ruku koristio samo da se zaštiti od čuvara, desna mu je bila dovoljna da obavi sve što je trebalo. Pogledajte tu majstoriju:

Bio je ovo samo jedan od brojnih koševa koje je Jokić postigao na meču protiv Nju Orleansa, a njegovih 28 poena bili su dovoljni da prestigne Džejsona Tejtuma kao najbolji strijelac u NBA ligi ove decenije. To je samo jedan od rekorda koje trenutno drži najbolji košarkaš na svijetu, a uskoro će oboriti i jedan za koji su Amerikanci godinama smatrali da je nedostižan.

Na kraju, a u ovom trenutku možda i najvažnije, Nikola Jokić je ponovo prvi favorit za osvajanje MVP nagrade u ligaškom dijelu sezone. Iako ima još mnogo da se igra on je već pokazao surovu dominaciju u tekućoj sezoni. Denver Nagetsi izgledaju bolje nego prethodnih sezona, a srpski centar prosječno bilježi 29,1 poen, 13,2 skoka i 11,1 asistenciju po meču.

Bonus video:

Pogledajte

00:33
Nikola Jokić o Ol-Staru
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC