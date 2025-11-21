logo
"Reći ću vam kako bi oni igrali u Zvezdi": Vlade Đurović traži više poštovanja za Partizanov tandem

"Reći ću vam kako bi oni igrali u Zvezdi": Vlade Đurović traži više poštovanja za Partizanov tandem

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Bivši srpski trener Vlade Đurović smatra da se potcjenjuju doprinos i značaj Duejna Vašingtona i Sterlinga Brauna u Partizanu.

Vlade Đurović ne potvjenjujte uloge Vašngtona i Brauna Izvor: MN PRESS

Poznati srpski trener Vlade Đurović rekao je da je nekorektno prema igračima Partizana konstantno podsjećati na odsustvo plejmejkera Karlika Džounsa.

"Partizan je pribijen uz zid i gdje više može", rekao je on pred meč Partizan - Fenerbahče.

"Moramo da dobijemo, Partizan mora da dobije i nema kud. Mnogo se priča o Karliku Džounsu, a to ide na nerve igračima koji su tu. Ima igrače iz NBA lige, igrače koji su osvajali titule, tu su Bonga, Kalates, osvajali su titule, a čitamo u novinama 'Samo da je Karlik tu...'. Sigurno da bi bilo bolje, ali Zvezda nema osmoricu, pa šta da radimo?"

"Tvrdim i dalje za Vašingtona i Brauna, da igraju u Zvezdi ne bi davali ispod 15 poena ni na jednoj utakmici. Eto, to ću da kažem. Trebalo bi cijeniti te igrače, odlični su. Partizan ima dobar tim, ne treba reći da je sve gotovo ako nema Karlika Džounsa, pa nije tačno. U Zvezdi ih nema osam, bez njih je igrala u Ljubljani i opet se borila", rekao je Đurović za TV Arena sport.

U odsustvu teško povrijeđenog Karlika Džounsa, koji će još mesecima biti odsutan, ulogu organizatora igre primarno je preuzeo Duejn Vašington (25), a lopta je češće i u rukama Sterlinga Brauna (30) i ka njima će biti usmereni pogledi navijača i protiv Fenera, kao i u nastavku sezone. 

Vašington u Evroligi prosječno postiže po 14,1 poen po meču uz 2,5 asistencija, dok je Braun na učinku od takođe 14,1 poen po meču uz 2,6 asistencija.

KK Partizan Evroliga Dvejn Vašington Vlade Đurović Sterling Braun

