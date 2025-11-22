logo
Nikola Jokić je izveo "neasistenciju" godine (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je upravo izveo jedan od najboljih pasova ove sezone, ali Brus Braun nije pogodio otvoren šut.

Nikola jokic izveo dodavanje godine Izvor: X/@NBA/Printscreen

Nikola Jokić je apsolutno dominirao u meču sa Hjustonom gdje ne samo da je postigao 34 poena uz 10 skokova i 9 asistencija, već je uspio i da svede Alperena Šenguna, jednog od najboljih centara NBA lige na 14 poena

Ipak kao i uvijek najviše je publika ustala na noge kada je vidjela njegove pasove. Ostao je kratak za samo jednu asistenciju do tripl-dabla Jokić. I to za kakvu! 

U jednom od napada Nikola je bio u duelu sa Stivenom Adamsom, a kada je Džabari Smit prišao da ga udvoji odmah je to vidio srpski košarkaš. Primijetio je Brusa Brauna u uglu i bacio mu nevjerovatan pas jednom rukom bez gledanja. Uživajte:

Kompletna NBA liga priča o tome kako je ogromna šteta što je nakon toga bek Denvera prokockao to dodavanje i promašio. Bio je potpuno otvoren Braun, Rid Šepard jeste dotrčavao da ga zatvori, ali je bio previše daleko. Ipak nije pogodio i ostao je bez asistencije koja bi mu donijela tripl-dabl Jokić. 

"Jokić je upravo imao najbolju "neasistenciju" ikada", pisalo je na društvenim mrežama. Pogledajte ovaj nevjerovatan potez srpskog košarkaša i iz drugog ugla. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:33
Nikola Jokić o Ol-Staru
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

