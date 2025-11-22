Nikola Jokić je izveo "neasistenciju" godine (VIDEO)

Nikola Jokić je upravo izveo jedan od najboljih pasova ove sezone, ali Brus Braun nije pogodio otvoren šut.

Izvor: X/@NBA/Printscreen

Nikola Jokić je apsolutno dominirao u meču sa Hjustonom gdje ne samo da je postigao 34 poena uz 10 skokova i 9 asistencija, već je uspio i da svede Alperena Šenguna, jednog od najboljih centara NBA lige na 14 poena.

Ipak kao i uvijek najviše je publika ustala na noge kada je vidjela njegove pasove. Ostao je kratak za samo jednu asistenciju do tripl-dabla Jokić. I to za kakvu!

U jednom od napada Nikola je bio u duelu sa Stivenom Adamsom, a kada je Džabari Smit prišao da ga udvoji odmah je to vidio srpski košarkaš. Primijetio je Brusa Brauna u uglu i bacio mu nevjerovatan pas jednom rukom bez gledanja. Uživajte:

THIS NIKOLA JOKIĆ PASS



HOW DOES HE DO IT???pic.twitter.com/G2d47VP2Xb — NBA (@NBA)November 22, 2025

Kompletna NBA liga priča o tome kako je ogromna šteta što je nakon toga bek Denvera prokockao to dodavanje i promašio. Bio je potpuno otvoren Braun, Rid Šepard jeste dotrčavao da ga zatvori, ali je bio previše daleko. Ipak nije pogodio i ostao je bez asistencije koja bi mu donijela tripl-dabl Jokić.

"Jokić je upravo imao najbolju "neasistenciju" ikada", pisalo je na društvenim mrežama. Pogledajte ovaj nevjerovatan potez srpskog košarkaša i iz drugog ugla.

Jokic just had the greatest non-assist of all timepic.twitter.com/IKbB1xwQn7 — BrickCenter (@BrickCenter_)November 22, 2025

(MONDO)

BONUS VIDEO: