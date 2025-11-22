logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dalas želi da se riješi Entonija Dejvisa

Dalas želi da se riješi Entonija Dejvisa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Entoni Dejvis je na listi za trejd u Dalasu i sada Čikago i Detroit to pokušavaju da iskoriste.

Dalas tjera entonija dejvisa Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Niko Herison je otjerao Luku Dončića kako bi "odmah pobijeđivao", pa je napravio tim koji ne samo da je bio tako loš da je prošle sezone dobio prvog pika nego je uz to redovno bez igrača. Nedavno je sezonu završio Dante Egzum zbog povrede, a očigledno ni Entonija Dejvisa više neće biti na terenu.

On je povrijeđen i odigrao je tek nekoliko utakmica ove sezone, a sada Maveriksi hoće da ga otjeraju. Nakon što je informacija o tome da je tim krenuo u rekonstrukciju sada se zna i ko želi Dejvisa. 

Jedan tim koji ga traži je Čikago. Dejvis se godinama povezivao sa ekipom iz svog rodnog grada, a Bulsi se nadaju da bi mogli nekako da ga ugrabe za malu cijenu. Drugi tim koji ga vidi u svojoj ekipi je Detroit koji je sjajno krenuo i prvi je na Istoku. Smatraju da bi ovakav veteran doprinio mladom timu sa Kejdom Kaningemom na čelu. 

Što se Čikaga tiče tim je spreman da trejduje Nikolu Vučevića i Patrika Vilijamsa i to pokušavaju da urade već neko vrijeme, tako da ima prostora ispod koša. Detroit sa druge strane ima Džejlena Durena i Ajzeu Stjuarta kao glavne visoke igrače uz iskusnog Tobajasa Herisa i potrebna im je "dubina" ispod koša ako žele da nastave sa pobjedama.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:53
Luka Dončić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dalas Entoni Dejvis NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC