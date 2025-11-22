Dalas želi da se riješi Entonija Dejvisa

Entoni Dejvis je na listi za trejd u Dalasu i sada Čikago i Detroit to pokušavaju da iskoriste.

Niko Herison je otjerao Luku Dončića kako bi "odmah pobijeđivao", pa je napravio tim koji ne samo da je bio tako loš da je prošle sezone dobio prvog pika nego je uz to redovno bez igrača. Nedavno je sezonu završio Dante Egzum zbog povrede, a očigledno ni Entonija Dejvisa više neće biti na terenu.

On je povrijeđen i odigrao je tek nekoliko utakmica ove sezone, a sada Maveriksi hoće da ga otjeraju. Nakon što je informacija o tome da je tim krenuo u rekonstrukciju sada se zna i ko želi Dejvisa.

Jedan tim koji ga traži je Čikago. Dejvis se godinama povezivao sa ekipom iz svog rodnog grada, a Bulsi se nadaju da bi mogli nekako da ga ugrabe za malu cijenu. Drugi tim koji ga vidi u svojoj ekipi je Detroit koji je sjajno krenuo i prvi je na Istoku. Smatraju da bi ovakav veteran doprinio mladom timu sa Kejdom Kaningemom na čelu.

Što se Čikaga tiče tim je spreman da trejduje Nikolu Vučevića i Patrika Vilijamsa i to pokušavaju da urade već neko vrijeme, tako da ima prostora ispod koša. Detroit sa druge strane ima Džejlena Durena i Ajzeu Stjuarta kao glavne visoke igrače uz iskusnog Tobajasa Herisa i potrebna im je "dubina" ispod koša ako žele da nastave sa pobjedama.

