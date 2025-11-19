logo
Entonija Dejvisa tjeraju iz Dalasa: Zbog njega se odrekli Luke i odmah su zažalili

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Entoni Dejvis bi uskoro mogao da završi svoju kratku epizodu u Dalas Maveriksima.

Entoni Dejvis odlazi iz Dalasa Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon što je sredinom novembra otpušten Niko Herison sa mjesta generalnog menadžera Dalas Maveriksa, sada se govori o tome da je organizacija spremna da raspusti tim koji je napravio.

Dovodio je redom veterane Niko Herison, pa je tako u Dalas stigao i Entoni Dejvis koji je sada na izlaznim vratima. Nakon kontroverznog trejda u kome je došao u zamjenu za Luku Dončića iz Lejkersa, Dejvis se povrijedio i sada je takođe van terena, a možda više nikada ne zaigra za Mavse.

Dalas je spreman da ga trejduje kako bi se otarasio njegovog ogromnog ugovora i napravio mjesta za tim koji hoće da prave oko mladog Kupera Flega.

Dejvis je ove sezone na plati do 54.000.000 dolara, a u naredne dvije treba da inkasira još preko 120.000.000. Uz to tu su Kajri Irving i Klej Tompson sa ogromnim veteranskim ugovorima, a kako stvari stoje novi sportski sektor želi redom da ih se riješi. 

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Entoni Dejvis je poslije samo jedne godine na Kentakiju došao u NBA ligu i 2012. je kao prvi pik potpisao za Nju Orleans. Tu je proveo sedam godina prije prelaska u Lejkerse gde je bio šest godina i osvojio je jedan prsten. Deset puta bio je NBA Ol Star, četiri puta u idealnom timu lige, tri puta u najboljoj defanzivnoj petorci i tri puta je bio najbolji bloker NBA.

