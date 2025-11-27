Užasne vijesti: Mladi košarkaš povrijedio glavu na utakmici, pa preminuo u bolnici

Sa Konors Stejt koledža objavili tragične vijesti.

Izvor: MN PRESS

Užasne vijesti stižu iz Amerike. Mladi košarkaš Itan Dic (20) preminuo je od posljedica teške povrede glave koju je zadobio prilikom pada na utakmici. On je igrao za tim Konors Stejt koledža, ali je tokom meča sa Grejsonom doživio tešku nezgodu. Itan je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, ali je nažalost njegov koledž saopštio tragične vijesti.

"Itan je bio igrač koga bi svaki trener poželio. Bio je talentovan i shvatao je važnost napornog rada. Imao je odličan karakter i bio je sjajan saigrač" rekao je glavni trener Bil Mus.

BREAKING: Ethan Dietz, a sophomore basketball player at Connors State College in Oklahoma, died Tuesday from an injury suffered during a game Saturday, school officials said. Dietz was 20 years old.



Dietz, a 6-foot-8 forward from Vilonia, Arkansas, is said to have caught an…pic.twitter.com/9e3NAnZI7f — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX)November 27, 2025

Itan je pružao sjajne partije u dresu Konorsa ove sezone, prosječno je bilježio 11 poena i 9.4 skoka po utakmici. Škola je nakon tragedije otkazala nekoliko muških i ženskih košarkaških utakmica.