Užasne vijesti: Mladi košarkaš povrijedio glavu na utakmici, pa preminuo u bolnici

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Sa Konors Stejt koledža objavili tragične vijesti.

Košarkaš Konors Stejt koledža preminuo od povreda tokom utakmice Izvor: MN PRESS

Užasne vijesti stižu iz Amerike. Mladi košarkaš Itan Dic (20) preminuo je od posljedica teške povrede glave koju je zadobio prilikom pada na utakmici. On je igrao za tim Konors Stejt koledža, ali je tokom meča sa Grejsonom doživio tešku nezgodu. Itan je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, ali je nažalost njegov koledž saopštio tragične vijesti.

"Itan je bio igrač koga bi svaki trener poželio. Bio je talentovan i shvatao je važnost napornog rada. Imao je odličan karakter i bio je sjajan saigrač" rekao je glavni trener Bil Mus.

Itan je pružao sjajne partije u dresu Konorsa ove sezone, prosječno je bilježio 11 poena i 9.4 skoka po utakmici. Škola je nakon tragedije otkazala nekoliko muških i ženskih košarkaških utakmica.

