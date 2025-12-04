logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italija u suzama: Otišla je jedna od najvećih

Italija u suzama: Otišla je jedna od najvećih

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Preminula legendarna italijanska košarkašica Mabel Boči.

Preminula legendarna italijanska košarkašica Mabel Boči Izvor: MN PRESS

Jedna od najpoznatijih italijanskih košarkašica ikada Mabel Boči, preminula uje u 72. godini. Ona je bila dio slavne generacije koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 1974. Tragične vijesti su stigle ovog jutra, a slavna košarkašica preminula je poslije teške i kratke bolesti u svom domu u Kalabriji.

Noseći dres Geasa popela se na evropski tron što je zabilježeno u istoriju italijanskog sporta. Sa reprezentacijom je igrala na tri Evropska prvenstva, osvojivši treće mjesto 1974. godine, a igrala je i na Svjetskom šampionatu 1975. godine kada je bila na vrhuncu karijere. Upravo te godine dovila je FIBA nagradu za najbolju igračicu.

Bila je među prvim italijanskim košarkašicama i generalno sportistkinjama koje su pokrenule pitanje nejednakog ekonomskog i zdravstvenog tretmana između muških i ženskih profesionalnih igrača. Nakon takmičarske karijere, prešla je u novinarstvo, a na kratko i u politiku.

Tagovi

košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC