Italija u suzama: Otišla je jedna od najvećih

Preminula legendarna italijanska košarkašica Mabel Boči.

Jedna od najpoznatijih italijanskih košarkašica ikada Mabel Boči, preminula uje u 72. godini. Ona je bila dio slavne generacije koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 1974. Tragične vijesti su stigle ovog jutra, a slavna košarkašica preminula je poslije teške i kratke bolesti u svom domu u Kalabriji.

Noseći dres Geasa popela se na evropski tron što je zabilježeno u istoriju italijanskog sporta. Sa reprezentacijom je igrala na tri Evropska prvenstva, osvojivši treće mjesto 1974. godine, a igrala je i na Svjetskom šampionatu 1975. godine kada je bila na vrhuncu karijere. Upravo te godine dovila je FIBA nagradu za najbolju igračicu.

Bila je među prvim italijanskim košarkašicama i generalno sportistkinjama koje su pokrenule pitanje nejednakog ekonomskog i zdravstvenog tretmana između muških i ženskih profesionalnih igrača. Nakon takmičarske karijere, prešla je u novinarstvo, a na kratko i u politiku.