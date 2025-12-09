Malik Bizli se oglasio o dolasku u Partizan: NBA bek i agent sve objasnili

Malik Bizli je istakao da neće potpisati za Partizan, dok je njegov agent rekao da je bilo kontakata sa crno-bijelima.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Poslije vijesti da bi Malik Bizli mogao da dođe u Srbiju i da potpiše ugovor sa Partizanom oglasili su se NBA bek i nejgov agent. Na društvenim mrežama se pojavio snimak Bizlija koji demantuje te tvrdnje.

"Kažu da dolazim u Srbiju. Ne dolazim!", jasan je bio dugogodišnji NBA košarkaš. A onda se oglasio i njegov agent Brajan Džangrej skoji je pojasnio ovu situaciju.

On je otkrio da jeste bilo razgovora sa crno-bijelima, ali da je to bilo jako daleko od bilo kakvog konačnog dogovora. Takođe je istakao da bi njegov klijent potpisao ugovor u inostranstvu samo ako bi postojala opcija povratka u NBA.

"Te vijesti su prenapumpane. Razgovarali smo i postoji neki okvir, ali nismo ni blizu toga da se bilo šta zatvori ili realizuje u ovom trenutku. Izvještaj da nema NBA izlaznu klauzulu je 100% netačan. Nikada bismo pristali na to, u slučaju da igra bilo gdje osim u NBA", istakao je Džangrejs.

Malik Bizli je 2016. izabran kao 19. pik na draftu i igrao je u Denveru četiri godine sve do 2020. Zatim je dvije godine proveo u Minesoti, godinu dana u Juti, a nakon toga je igrao za Lejkerse, Milvoki i Detroit. Ostao je bez ugovora na kraju prošle sezone i sada sa 29 godina traži novi angažman. Ipak, ne djeluje da će to biti u Srbiji.