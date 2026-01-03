Partizan slavio protiv Borca u Čačku: Šuterska partija karijere Nika Kalatesa

Crno-bijeli stigli do druge pobjede pod vođstvom trenera Đoana Penjaroje.

Košarkaši Partizana savladali su ekipu Borca u Čačku sa 89:106, u okviru 13. kola ABA lige. Daleko od toga da su crno-bijeli imali lak posao, ali na kraju bilježe drugu pobjedu pod vođstvom novog trenera Đoana Penjaroje. Najzaslužniji za ovu pobjedu bio je sjajni Nik Kalates koji je meč završio sa 22 poena, tri skoka i devet asistencija.

Španac je odlučio da eksperimentiše u Čačku. Osim odavno povrijeđenih Karlika Džonsa, Marija Nakića, Alekseja Pokuševskog i Šejka Miltona, u sastavu nije bilo Dvejna Vašingtona i Arijana Lakića iz predostrožnosti.

Bruno Fernando je dobio šansu prije Tajrika Džounsa koji je presjedeo meč na klupi. Džabari Parker se vratio u prvu petorku, a šansu su odmah prvom poluvremenu dobili Mika Murinen i mladi Mijailović.

Čačani su bili raspoloženi za nadigravanje, ali ih je na početku mučio individualni kvalitet Sterlinga Brauna i raspucani Nik Kalates koji je u prvih 20 minuta bio nepogrešiv i šutirao je trojke 4/4. Takođe je povezao redove crno-bijelih, pa su najviše zahvaljujući njegovoj igri gosti imali plus devet na poluvremenu - 47:56.

Krenuli su izabranici Đoana Penjaroje jako u nastavku, Bruno Fernando je pokrenuo mašinu, i očas posla je prednost porasla na dvocifrenu. Ipak, nisu se predavali Čačani koji kad god bi prišli na dva posjeda zaostatka, Partizan bi odbio nalet šutom sa distance. Imao je beogradski tim maksimalnih +14 u trećoj dionici, ali su košarkaši Borca igrali hrabro i najviše zahvaljujući velikom broju iznuđenih faulova ostali konkurentni pred konačan obračun u četvrtoj četvrtini - 72:79.

Kalates je nastavio sa sjajnom partijom i u posljednjih 10 minuta košarke. Lako je pronalazio sagrače u napadu, izvršavao defanzivne zadatke i nastavio šutersku rapsodiju, da bi meč završio sa stoprocentnih 7/7 za tri poena. Ovo je vjerovatno jedna od njegovih najboljih utakmica što se tiče šuta sa distance.

Borac se držao sve do tri minuta pred kraj kada su crno-bijeli preko Osetkovskog i Parkera stigli do +17. Dvojica košarkaša koja su bila na meti žestokih kritika, definitivno su pokazala reakciju u Čačku.

Parker je meč završio kao drugi najefikasniji sa 17 poena, dok je Osetkovski dodao 15. Dvocifreni su još bili Fernando 12, Marinković 12, Braun 11 i Bonga 10. Kod Čačana je prednjačio Čarapić sa 19 poena, Jošilo ga je pratio sa 15, dok je Nikolić imao 14.

