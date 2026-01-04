Dimitris Itudis htio da tuče sudije usred utakmice

Dimitris Itudis izgubio je živce na utakmici između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima i htio je da se pobije sa sudijama, igrači i stručni štab su ga jedva smirili.
Dimitris Itudis bio je spreman da se pobije sa sudijama usred meča. Potpuno je izgubio živce na utakmici između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima u izraelskom šampionatu. Do potpunog haosa došlo je početkom treće dionice kada je poludio zbog jedne odluke arbitara i krenuo je da ulazi na teren.
Kamere su sve to uhvatile i jasno se vidi koliko je bio bijesan. Njegovi igrači i članovi stručnog štaba su ga teškom mukom zaustavili. Htio je po svaku cijenu da uđe na parket i da se obračuna sa arbitrima.
Hapoel Tel Aviv staff and players were barely able to restrain a FURIOUS Dimitris Itoudis who was LIVID at the refereespic.twitter.com/3ivmGRnmhR— Eurohoops (@Eurohoopsnet)January 3, 2026
Nije to pomoglo ni njemu ni njegovom timu pošto je Hapoel Jerusalim na kraju slavio (92:77). Itudisov tim je na početku posljednjeg kvartala bio na "-2" (68:66), a onda su gosti napravili seriju 12:3 (80:69) i riješili pitanje pobednika.
Kod pobjednika su se istakli Kejden Karington (20, 4as) i Džared Harper (17, 4as), dok su na drugoj strani trojica igrača imala po 12 poena - Elajdža Brajant, Tomer Ginat i Kris Džouns.
"To je bio skandal, ne cijene Brajanta"
KOSARKA - ZELJKO OBRADOVIC, trener kosarkasa Panatinaikosa, na utakmici Evrolige protiv Partizana, i DIMITRIS ITOUDIS - Dimitris Itudis, pomocni trener. Beograd, 05.03.2009. photo:N.Parausic
Kum Željka Obradovića nije mogao da se smiri ni poslije meča. Na konferenciji za medije bio je ljut. Prvo zbog konstatacije novinara da je ovo drugi poraz od Hapoela u sezoni, a onda i kada je vidio papir sa statistikom.
"Ta prva utakmica u finalu Viner kupa je bila skandal, po mom mišljenju. Što se ove utakmice tiče, volio bih da vidim Elajdžu na liniji penala 11, 13 ili 15 puta. Možda bi trebalo i o tome da me pitate. Ne dobija poštovanje koje zaslužuje", rekao je Itudis aludirajući na to da je Brajant izveo samo jedno slobodno bacanje. Inače, njemu je Hapoel ponudio ugovor od 5 miliona evra po sezoni po čemu će se izjednačiti sa Vasom Micićem koji je trenutno povrijeđen.
