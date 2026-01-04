Dimitris Itudis htio da tuče sudije usred utakmice

Dimitris Itudis izgubio je živce na utakmici između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima i htio je da se pobije sa sudijama, igrači i stručni štab su ga jedva smirili.

Dimitris Itudis bio je spreman da se pobije sa sudijama usred meča. Potpuno je izgubio živce na utakmici između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima u izraelskom šampionatu. Do potpunog haosa došlo je početkom treće dionice kada je poludio zbog jedne odluke arbitara i krenuo je da ulazi na teren.

Kamere su sve to uhvatile i jasno se vidi koliko je bio bijesan. Njegovi igrači i članovi stručnog štaba su ga teškom mukom zaustavili. Htio je po svaku cijenu da uđe na parket i da se obračuna sa arbitrima.

Hapoel Tel Aviv staff and players were barely able to restrain a FURIOUS Dimitris Itoudis who was LIVID at the refereespic.twitter.com/3ivmGRnmhR — Eurohoops (@Eurohoopsnet)January 3, 2026

Nije to pomoglo ni njemu ni njegovom timu pošto je Hapoel Jerusalim na kraju slavio (92:77). Itudisov tim je na početku posljednjeg kvartala bio na "-2" (68:66), a onda su gosti napravili seriju 12:3 (80:69) i riješili pitanje pobednika.

Kod pobjednika su se istakli Kejden Karington (20, 4as) i Džared Harper (17, 4as), dok su na drugoj strani trojica igrača imala po 12 poena - Elajdža Brajant, Tomer Ginat i Kris Džouns.

"To je bio skandal, ne cijene Brajanta"

"To je bio skandal, ne cijene Brajanta"

Kum Željka Obradovića nije mogao da se smiri ni poslije meča. Na konferenciji za medije bio je ljut. Prvo zbog konstatacije novinara da je ovo drugi poraz od Hapoela u sezoni, a onda i kada je vidio papir sa statistikom.

"Ta prva utakmica u finalu Viner kupa je bila skandal, po mom mišljenju. Što se ove utakmice tiče, volio bih da vidim Elajdžu na liniji penala 11, 13 ili 15 puta. Možda bi trebalo i o tome da me pitate. Ne dobija poštovanje koje zaslužuje", rekao je Itudis aludirajući na to da je Brajant izveo samo jedno slobodno bacanje. Inače, njemu je Hapoel ponudio ugovor od 5 miliona evra po sezoni po čemu će se izjednačiti sa Vasom Micićem koji je trenutno povrijeđen.

Itudis

