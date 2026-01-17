Dvije godine bez Dejana Milojevića

Legendarni Dejan Milojević preminuo je 17. januara 2024. godine.

Legendarni srpski košarkaš i trener Dejan Milojević preminuo je na današnji dan prije dvije godine. U tom momentu je bio dio stručnog štaba Stiva Kera u Golden Stejt Voriorsima, ali nažalost nije stigao da izgradi trenersku karijeru koja mu se predviđala. U NBA ga nisu zaboravili, igrači često pozivaju akcije sa njegovim imenom, dok je nedavno objavljen dokumentarac "Brate" u njegovu čast.

Tog 17. januara 2024. godine je u Srbiji sve stalo. Milojević nikada neće postati trener Partizana u kome se proslavio, niti sjesti na klupu reprezentacije, što se shvatalo kao logičan slijed stvari. Iza njega ostaju legendarne anegdote i životne lekcije kojima je učio saigrače, a potom i svoje igrače.

Osmijeh kao zaštitni znak

Dejan Milojević je živio punim plućima, a u jednom od poslkednjih intervjua je objasnio smisao života.

"Želim da mi svaki dan i svaka godina, bude vesela i liepa, uopšte ne razmišljam šta će da se dogodi za tri ili pet godina. Uživam u ovom momentu i to sam naučio, to je najbolja stvar koju sam naučio u ovim zrelijim godinama. Naučio sam da uživam u trenutku, to nisam znao u dvadesetim i tridesetim. Kad si klinac od dvadeset godina, stalno razmišljaš kad će ovo, kad će ono, stalno nešto želiš, čekaš... Sad me baš briga, sad mi je dobro. Daj da ovo što je dobro napravimo da traje što duže", rekao je Milojević sa prepoznatljivim osmijehom na licu.

Stvorio Nikolu Jokića

Bio je jedan od prvih mentora najboljeg košarkaša planete u Megi. Njihov odnos je bio prijateljski i čak očinski, iako razlika u godinama nije bila prevelika. Jokić u prvo vrijeme nije želio da priča o teškom gubitku, ali gestovima često pokazuje koliko je zahvalan Dekiju za sve što je uradio za njega. Nedavno ga je citirao poslije novog oborenog rekorda u NBA ligi.

"Uvijek govorim da asistencija učini srećnim dvojicu ljudi. Moj trener... Moj trener Dejan Milojević je uvijek to govorio. Tako da i ja kažem, bolje kad asistiram da neko drugi pogodi trojku", rekao je Nikola Jokić.

Velika igračka i trenerska karijera koja je prerano okončana

Dejan Milojević preminuo je 17. januara 2024. godine od posljedica srčanog udara. Srpska javnost ga je čekala na selektorskom mjestu, ali nažalost to se nikada neće obistiniti. Na najteži način smo saznali koliki je bio njegov uticaj u NBA ligi i u Golden Stejt Voriorsima gdje je bio omiljeni trener i brat. U najjaču košarkašku ligu je stigao 2021. godine nakon što je činio čuda sa ekipom Mege.

Kao igrač je najveći trag ostavio u Partizanu gdje je igrao od 2004. do 2006. godine, a nosio je dresove Valensije, Galatasaraja, FMP-a i Beovuka gdje je započeo karijeru. Bio je standardan član reprezentacije sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2001. godine.

