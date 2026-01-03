22 godine kasnije niko kao Deki Milojević: Na današnji dan postavio čudesan rekord

Legendarni Dejan Milojević i dalje drži jedan nevjerovatan rekord.

Izvor: MN PRESS

Na današnji dan 2004. godine legendarni Dejan Milojević postavio je rekord koji do danas niko nije oborio. Milojević je ostvario rekord po broju indeksnih poena - 59! Na utakmici između Budućnosti i Lovćena odigrao je istorijsku partiju zabilježivši 35 poena, 18 skokova, 4 asistencije i 2 ukradene lopte.

U ABA ligi je redovno dominirao, dok je u Evrloigi na utakmici Partizana i Olimpijakosa imao indeks 55 i umalo je ponovio ovo nevjerovatno dostignuće.

On je u sezonama 2003/04 i 2004/05 bio najbolji strijelac Jadranske lige, a njegove partije dan danas su inspiracija mladim generacijama.

On this day in 2004, Dejan Milojević set the all-time single-game record valuation - 5⃣9⃣ in the game of his@KKBuducnostVOLIvs. Lovćen!#ABALigapic.twitter.com/2mJwilqqZl — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)January 3, 2026

Dejan Milojević je najveći trag kao igrač ostavio u Budućnosti i Partizanu, a nosio je još dresove Beovuka, Valensije i Galatasaraja. Trenersku karijeru je započeo u Megi, sljedeća stanica je bila Budućnost, da bi potom otišao u najjaču košarkašku ligu gdje je bio pomoćnik Stivu Keru u Golden Stejt Voriorsima. Nažalost, iznenada je preminuo u januaru 2024. godine, ali sjećanje na njega i dalje živi.

