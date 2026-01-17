Navijači Zvezde dočekali taj dan: Džoel Bolomboj konačno na parketu, dvojica odmaraju u Zadru

Centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj upisaće prve minute poslije deset mjeseci.

Izvor: MN PRESS

Centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj vraća se na teren poslije 10 mjeseci pauze. Jedan od najboljih igrača crveno-bijelih protekle dvije sezone biće u sastavu za utakmicu u Zadru koja je na programu od 18 časova, u okviru 15. kola ABA lige.

Kako prenosi "Meridian sport", snažni centar će dobiti minute i početi da se priprema za ozbiljnije napore u Evroligi. Saša Obradović u ovoj utakmici neće koristiti Semija Odželeja i Džordana Nvoru koji će odmarati. Bolomboj je putovao i u Milano sa timom, što je bila naznaka da ćemo ga uskoro vidjeti na djelu, međutim, nije bilo realno da odigra utakmicu tako visokog intenziteta.

Doktori ga bili otpisali

Džoel Bolomboj nam je otkrio koliko je bilo teško suočiti se sa ovakvom povredom u momentu kada je igrao svoju najbolju košarku.

"Kada sam se povrijedio, imao sam osjećaj kao da sam polomio nogu. Uhvatio sam skok i onda doskok... Nije bilo ništa agresivno, samo sam loše doskočio i mislio sam da sam slomio stopalo. Ne znam kako je došlo do toga da se piše da će biti oko mjesec dana. Kada smo shvatili kakva je povreda, odlučili smo se da ne radimo operaciju, možda je zbog toga prvo taj period oporavka naveden kao manji. Kada smo shvatili da ne daje rezultat, onda smo bolje pogledali povredu i bolje je razumjeli. Tada smo shvatili da je veoma ozbiljna povreda", rekao je Bolomboj i dodao:

"Bilo je teško, ali ne zbog toga. Morao sam da idem na dvije operacije. Na kraju dana, postoje stvari koje ne možeš da kontrolišeš. Možeš da budeš najjači i atletski najspremniji i to ne mora ništa da znači kada je u pitanju zaliječenje. Neko se zaliječi brzo, neko se uopšte ne zaliječi. Moralo je dosta stvari da se poklopi da bih se vratio, mnogi ljudi uopšte ne razumiju povredu. Da probam da uprostim, moja povreda je bila takva da sam dislocirao kost u stopalu i da je došlo do rupture tetiva i ligamenata. Zato je operacija bila ključna, da se kost vrati na to isto mjesto kako to ne bi uticalo na biomehaniku i sve to. To je bio prvi korak", objasnio je Bolomboj.

Jedan hirurg mu je iznio najgori mogući scenario... "Pričao sam sa hirurgom koji je jedan od najboljih na svijetu. Rekao mi je da se većina sportista ne vrati iz ovakve povrede, shvatio sam da su to stvari koje ne mogu da kontrolišem. Išao sam korak po korak, najvažnija je bila ta operacija. Onda šest mjeseci nisam uopšte mogao da hodam, onda sam polako počinjao da hodam. Moja noga je bila toliko mršava, ne biste mogli da vjerujete, izgubio sam tonus mišića. Nisam mogao da hodam normalno šest-sedam mjeseci. Išlo je toliko sporo, cijeli taj proces."