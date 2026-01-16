logo
Crvena zvezda želi osvetu na paklenom gostovanju u ABA ligi

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Trener Zvezde Saša Obradović izneo je očekivanja pred nastavak sezone u ABA ligi.

Sasa obradovic pred mec sa zadrom u aba ligi Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Zadra u 15. kolu ABA lige nakon velike pobjede protiv Armanija u Milanu. Hrvatski tim je slavio u prvom ovosezonskom susretu i izabranici Saše Obradovića će imati motiv više. Crveno-bijeli imaju jako zahtjevan raspored u januaru, ali nakon sjajnog evroligaškog izdanja, lakše se diše.

Trener Zvezde je svjestan da su njegovi igrači izgubili dosta energije, ali žele da nastave u dobrom ritmu.

"Očekuje nas nakon velikog fizičkog i emotivnog pražnjenja u MIlanu, još jedna utakmica u razmaku od samo 48 sati. Poštujemo ekipu Zadra, to je uvijek bio košarkaški grad, želimo pobjedu naravno, ali ću morati da vodim računa o mnogim faktorima znajući da je iza nas teška utakmica protiv Armanija, a da nas nakon utakmice u Zadru očekuje duplo kolo i utakmice u Monaku i Bolonji", rekao je trener crveno-bijelih Saša Obradović.  

Očekivanja pred meč u Hrvatskoj iznio je i Dejan Davidovac. "Teška utakmica na terenu koji je neugodan za svakog gosta. Stoji da smo imali jako tešku utakmicu u MIlanu, malo je i vremena za osvježenje i oporavak, ali želimo bodove do kojih ćemo doći samo ako se budemo pridržavali dogovora i pripreme za ovaj meč. Imamo upozorenje iz prve utamice koju smo izgubili u Beogradu i ovu ćemo shvatiti maksimalno ozbiljno", kaže jedan od najiskusnijih u timu.  

Ovo će biti već 48. duel dve ekipe u ABA ligi, a igraće se u dvorani "Krešimir Ćosić" u subotu sa početkom u 18 časova. Crvena zvezda je trenutno treća u Grupi B, dok je Zadar na šestoj poziciji.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:48
Izjava Saša Obradović
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

(MONDO)

Tagovi

ABA liga KK Crvena zvezda KK Zadar

