Crvena zvezda želi osvetu na paklenom gostovanju u ABA ligi

Trener Zvezde Saša Obradović izneo je očekivanja pred nastavak sezone u ABA ligi.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Zadra u 15. kolu ABA lige nakon velike pobjede protiv Armanija u Milanu. Hrvatski tim je slavio u prvom ovosezonskom susretu i izabranici Saše Obradovića će imati motiv više. Crveno-bijeli imaju jako zahtjevan raspored u januaru, ali nakon sjajnog evroligaškog izdanja, lakše se diše.

Trener Zvezde je svjestan da su njegovi igrači izgubili dosta energije, ali žele da nastave u dobrom ritmu.

"Očekuje nas nakon velikog fizičkog i emotivnog pražnjenja u MIlanu, još jedna utakmica u razmaku od samo 48 sati. Poštujemo ekipu Zadra, to je uvijek bio košarkaški grad, želimo pobjedu naravno, ali ću morati da vodim računa o mnogim faktorima znajući da je iza nas teška utakmica protiv Armanija, a da nas nakon utakmice u Zadru očekuje duplo kolo i utakmice u Monaku i Bolonji", rekao je trener crveno-bijelih Saša Obradović.

Očekivanja pred meč u Hrvatskoj iznio je i Dejan Davidovac. "Teška utakmica na terenu koji je neugodan za svakog gosta. Stoji da smo imali jako tešku utakmicu u MIlanu, malo je i vremena za osvježenje i oporavak, ali želimo bodove do kojih ćemo doći samo ako se budemo pridržavali dogovora i pripreme za ovaj meč. Imamo upozorenje iz prve utamice koju smo izgubili u Beogradu i ovu ćemo shvatiti maksimalno ozbiljno", kaže jedan od najiskusnijih u timu.

Ovo će biti već 48. duel dve ekipe u ABA ligi, a igraće se u dvorani "Krešimir Ćosić" u subotu sa početkom u 18 časova. Crvena zvezda je trenutno treća u Grupi B, dok je Zadar na šestoj poziciji.

