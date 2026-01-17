logo
Zbog ovoga su navijači jedva čekali Bolomboja: Poslije deset mjeseci van terena odmah pokazao ko je gazda

Zbog ovoga su navijači jedva čekali Bolomboja: Poslije deset mjeseci van terena odmah pokazao ko je gazda

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Džoel Bolomboj je na startu meča sa Zadrom u ABA ligi odmah pokazao zašto su ga navijači Crvene zvezde željno iščekivali ponovo na terenu.

Džoel Bolomboj blokada protiv Zadra Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Navijači Crvene zvezde su deset mjeseci čekali i dočekali su. Prvi put od marta kada se povrijedio dres kluba sa Malog Kalemegdana poneo je iskusni centar Džoel Bolomboj. Počeo je meč protiv Zadra i odmah pokazao zašto je baš toliko falio. 

Na meču 15. kola ABA lige igrači Zadra su odmah vidjeli kakva je defanzivna sila jer je istog momenta kada je krenuo meč lupio bananu. Pogledajte kako je skočio, raširio ruke i zaštitio svoj obruč: 

Pogledajte

00:17
Džoel Bolomboj blokada
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

