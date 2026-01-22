Istorijski fijasko: NBA liga ne pamti ovako sramotnu partiju!

U NBA ligi viđena je najgora partija u istoriji najjačeg takmičenja.

U NBA ligi su se sastali Šarlot i Klivlend, a meč je završen rezultatom 94:87, osim nekarakteristično malo poena utakmica je proglašena i za najlošiju u istoriji. Tačnije, partija zvuhezde domaće ekipe Lamela Bola (24) okarakterisana je kao sramotna.

Bol je na parketu proveo 22 minuta, a za to vrijeme gotovo sve je promašio. Bilo je jasno da to nije noć mladog NBA igrača, ali očajan procenat šuta samo je postajao sve gori. Zvijezda Šarlota promašila je svih 10 pokušaja za tri poena, dok je u šutu za dva bio nešto bolji. Skromno bolji - pogodio je jednom iz četiri promašaja.

LAMELO BALL TONIGHT:



6.7% FG

1-15 FGM

0-10 3PM



First player in NBA HISTORY to finish a game shooting 6.7% from the fieldpic.twitter.com/DiAFXAIwyghttps://t.co/r65AWpMLis — NBA Tour Dates (@NBATourDates)January 22, 2026

Ukupno je imao 14 šuteva, te je meč završio sa 6,7 posto uspješnosti iz igre. Ovo niko dosad nije zabilježio u istoriji NBA lige. Promašivao je Bol čak i zicere, što nije karakteristično za njega. Doduše, Bol je imao i pet skokova i sedam asistencija, ali je ekipa sa njim na terenu imala negativan učinak (minus 16).

Bol u novoj sezoni bilježi skoro 20 poena po meču, pet skokova i 7,6 asistencija, pa je rezultat koji je ostvario u ovom meču potpuno neočekivan.

Inače, meč je bio odlučen još na kraju prvog poluvremena, pošto su gosti dotad već imali ubjedljivu prednost 56:32. Ipak, domaći tim uspio je da smanji zaostatak u nastavku meča, stigao je i do sedam poena zaostatka, ali nije bilo prilike da se meč preokrene.

Najbolji u Klivlendu bio je Donovan Mičel koji je postigao 24 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Brendon Miler sa 24 poena i osam skokova.

