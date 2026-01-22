logo
Najgori meč u NBA ligi u posljednjih 10 godina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bruklin Netsi doživjeli poniženje na gostovanju u "Medison Skver Gardenu".

bruklin odigrao najgori mec u nba u posljednjih 10 godina Izvor: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi gledali smo nekoliko sjajnih mečeva, između ostalog i veliku pobedu Toronta Darka Rajakovića, ali smo isto tako vidjeli i jednu od najlošijih partija u 21. vijeku. Bruklin Netsi odigrali su katastrofalno na gostovanju Njujorku i doživjeli su debakl u "Medison Skver Gardenu" 120:66.

Da, dobro ste pročitali, nije u pitanju greška, zaista su Netsi ubacili samo 66 poena za 48 minuta košarke, što nije viđeno čak deset godina u NBA ligi.


Jedino je gori bio Dalas kada je 18. novembra 2016. godine izgubio od Memfisa u meču u kome je dao 64 poena (čak se ni Grizlisi nisu pretrgli sa 80). Inače, ako gledamo modernu košarku, recimo u posljednjih 50 godina, daleko je ovo od najgore partije.

Primjera radi, Bulsi su uspjeli da postignu samo 49 poena protiv Majamija 1999. godine, Nagetsi recimo 53 protiv Detroita iz 2002. godine, pa Majami je stao na 54 u duelu s Torontom 2008.... Dakle, dešavalo se kroz istoriju, ali u posljednjih deset godina ne.

Inače, Netsi su na meču dali samo 23 koša i šutirali su tek 29 odsto iz igre. Od toga, postigli su 11 trojki koje su im bolje išle nego dvojke. Najefikasniji je bio Majkl Porter Džunior sa 12 poena. A otišao je od Nikole Jokića ovog leta da bi postao NBA zvijezda, međutim s ovakvim učinkom teško da će to biti, s tim da ga muči i koljeno dok se priča o trejdu u Golden Stejt.


Što se tiče Njujorka, njega je predvodio Branson sa 20 poena, ali je rano trener odlučio da svima smanji minutažu jer je pobjeda izvjesna.

NBA rezultati 22. januar:

  • Šarlot - Klivlend 87:94
  • Boston - Indijana 119:104
  • Njujork - Bruklin 120:66
  • Memfis - Atlanta 122:124
  • Nju Orleans - Detroit 104:112
  • Milvoki - Oklahoma 102:122
  • Sakramento - Toronto 109:122

(MONDO)

NBA liga Bruklin

