Najgori meč u NBA ligi u posljednjih 10 godina

Bruklin Netsi doživjeli poniženje na gostovanju u "Medison Skver Gardenu".

Izvor: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi gledali smo nekoliko sjajnih mečeva, između ostalog i veliku pobedu Toronta Darka Rajakovića, ali smo isto tako vidjeli i jednu od najlošijih partija u 21. vijeku. Bruklin Netsi odigrali su katastrofalno na gostovanju Njujorku i doživjeli su debakl u "Medison Skver Gardenu" 120:66.

Da, dobro ste pročitali, nije u pitanju greška, zaista su Netsi ubacili samo 66 poena za 48 minuta košarke, što nije viđeno čak deset godina u NBA ligi.

The 66 points scored by the Nets against the Knicks tonight is the fewest points scored by an NBA team since the Mavs put up 64 against the Grizzlies on November 18, 2016. — Jonathan Macri (@JCMacriNBA)January 22, 2026



Jedino je gori bio Dalas kada je 18. novembra 2016. godine izgubio od Memfisa u meču u kome je dao 64 poena (čak se ni Grizlisi nisu pretrgli sa 80). Inače, ako gledamo modernu košarku, recimo u posljednjih 50 godina, daleko je ovo od najgore partije.

Primjera radi, Bulsi su uspjeli da postignu samo 49 poena protiv Majamija 1999. godine, Nagetsi recimo 53 protiv Detroita iz 2002. godine, pa Majami je stao na 54 u duelu s Torontom 2008.... Dakle, dešavalo se kroz istoriju, ali u posljednjih deset godina ne.

Inače, Netsi su na meču dali samo 23 koša i šutirali su tek 29 odsto iz igre. Od toga, postigli su 11 trojki koje su im bolje išle nego dvojke. Najefikasniji je bio Majkl Porter Džunior sa 12 poena. A otišao je od Nikole Jokića ovog leta da bi postao NBA zvijezda, međutim s ovakvim učinkom teško da će to biti, s tim da ga muči i koljeno dok se priča o trejdu u Golden Stejt.

Michael Porter Jr.’s shot selection has been trending worse lately. He always takes tough shots but it seems he’s been pressing a bit more. — Billy Reinhardt (@BillyReinhardt)January 22, 2026



Što se tiče Njujorka, njega je predvodio Branson sa 20 poena, ali je rano trener odlučio da svima smanji minutažu jer je pobjeda izvjesna.

NBA rezultati 22. januar:

Šarlot - Klivlend 87:94

Boston - Indijana 119:104

Njujork - Bruklin 120:66

Memfis - Atlanta 122:124

Nju Orleans - Detroit 104:112

Milvoki - Oklahoma 102:122

Sakramento - Toronto 109:122

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)