Pol Džordž suspendovan zbog dopinga: Evo šta je rekao poslije skandala

Američki košarkaš Pol Džordž suspendovan je na 25 mečeva u NBA ligi.

Izvor: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Američki košarkaš Pol Džordž (35) suspendovan je 25 mečeva zbog kršenja pravila lige protiv dopinga. Džordž, koji je u braku sa Danijelom Rajić - neće imati priliku da pomogne ekipi u najvažnijem periodu sezone, kada se bori da ostane u plej-of zoni za nastavak takmičenja.

Kako javlja poznati NBA insajder i novinar Šems Čaranija Pol Džordž je zbog kršenja pravila lige vezanih za drogu suspendovan na 25 mečeva. S obzirom na to da je Filadelfiji do kraja ligaškog dijela ostalo još 35 utakmica, Pol Džordž nikako neće moći da bude dio tima u važnom trenutku. Doduše, Džordž ima i 35 godina i u poznim je igračkim godinama, ali i dalje ima značajnu ulogu u timu.

Igra 30,5 minuta i bilježi 16 poena, 5,2 skoka, 3,7 asistencija i 1,5 ukradenih loptu po utakmici. Zbog toga nema sumnje da će njegov izostanak u mnogome spotaći Filadelfiju u nastavku sezone. Ovaj tim trenutno se nalazi na šestom mjestu Istoka, što je posljednja pozicija za plej-of, u slučaju da tim posustane, Filadelfija će u plej-inu morati da gradi put ka peharu.

Šta je rekao Pol Džordž poslije suspenzije?

Pol Džordž je u tekućoj sezoni odigrao 27 mečeva, od 47 koliko je njegov tim puta izašao na teren. Nakon saznanja da neće moći da pomogne ekipi u najvažnijem trenutku srpski zet je rekao: "Tokom proteklih nekoliko godina, često sam govorio o važnosti mentalnog zdravlja, a u okviru nedavnog traženja tretmana za svoj problem, napravio sam grešku uzimajući neadekvatan lijek. U potpunosti preuzimam odgovornost za svoje postupke i izvinjavam se organizaciji Filadelfije, svojim saigračima i navijačima u zbog loših odluka koje sam donio tokom ovog procesa", rekao je.

"Sada sam fokusiran na to da iskoristim ovo vrijeme kako bih osigurao da moj um i tijelo budu u najboljoj formi, kako bih mogao da pomognem timu kada se vratim", dodao je Pol Džordž.