Hrvati odbijaju da igraju meč, tvrde da je legendarni vaterpolista ratni zločinac!

Dubrovački Jug odbija da igra protiv Primorca u Kotoru jer tvrdi da bazen nosi ime po ratnom zločincu. Utakmica je zato odložena.

Izvor: Francesco Amante/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica osmine finala Eurokupa za vaterpoliste između Primorca i Juga odložena je, to je odluka koju je donijela Evropska federacija vodenih sportova. Zašto? Zato što je hrvatski klub odbio da igra u Kotoru jer tvrdi da bazen nosi ime po ratnom zločincu.

Objekat u Kotoru nosi ime po Zoranu Gopčeviću, pokojnom vaterpolisti i Hrvati tvrde da je on ratni zločinac i odbijaju da igraju u tom bazenu. Zbog toga je rješenje bilo da se oba meča igraju na neutralnim terenima, prvi 25. februara u Podgorici, a drugi u Zagrebu 7. marta. Ali, Primorac je uložio žalbu i sada se čeka odluka čelnika evropskog vaterpola.

Hrvatski klubovi odbijaju da igraju u bazenu pod tim imenom, a tamošnji mediji tvrde da za to postoji i preporuka Ministarstva turizma i sporta Hrvatske.

Zoran Gopčević rođen je u Donjem Orahovcu 29. januara 1955. godine, u malenom selu kraj Kotora. Preminuo je 30. septembra 2000. godine sa samo 45 godina, a bio je dio jedne od prvih sjajnih generacija jugoslovenskog vaterpola. Ima srebro sa Olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine, dvije godine ranije uzeo je bronzu na Svjetskom prvenstvu, a 1977. je uzeo srebro na EP. Nakon bogate igračke karijere bio je trener i najviše je zapamćen po rezultatima na klupi Budve.

Hrvatska ga optužuje da je u logoru Morinj počinio ratne zločine. Zbog kršenja pravila Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima četvorica rezervista JNA su osuđena na 12 godina zatvora, a Crna Gora je platila 1.400.000 evra odštete za 145 logoraša iz Morinja. Prema navodima hrvatske optužnice Zoran Gopčević je bio jedan od stražara u tom logoru.

