logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako izgleda tabela Evrolige poslije 26. kola: Dobra vijest za Zvezdu i loša za Partizan

Ovako izgleda tabela Evrolige poslije 26. kola: Dobra vijest za Zvezdu i loša za Partizan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Utakmicom u Bolonji završeno 26. kolo Evrolige, a Crvena zvezda i Partizan pratili su i taj meč zbog izgleda tabele.

Tabela Evrolige poslije 26. kola Izvor: MN PRESS

Košarkaši Asvela napravili su pravu senzaciju u 26. kolu Evrolige, pošto su na gostovanju u Bolonji savladali Virtus (80:70) i tako protiv tima Duška Ivanovića upisali sebi prvu pobjedu van svoje dvorane u tekućoj sezoni. Francuski predstavnik bio je potpuni autsajder prije ovog susreta, ali je uspio da šokira Italijane i tako zakomplikuje situaciju na samom dnu tabele.

Poraz Virtusa ide naruku Crvenoj zvezdi, jer sada Virtus ima gotovo nemoguć zadatak da se uključi u borbu za mjesto među deset najboljih ekipa i tako izbori doigravanje. Tim Duška Ivanovića je na učinku 12-14, dok je Crvena zvezda na čak četiri pobjede više i čini se da je to prilično bezbjedna razdaljina.

Sa druge strane, pobjeda Asvela ne ide naruku Partizanu. Nakon što je u utorak uveče pobijedio Efes, a u srijedu i Asvel, tim Đoana Penjaroje ponovo se nalazi na samo jednu pobjedu od 20. pozicije u Evroligi. Crno-bijeli imaju lošiju koš-razliku od ekipa koje ga prate, pa bi eventualno izjednačavanje sa turskim i francuskim timom opet poguralo Partizan na dno. Bio bi to razočaravajuć pogled na tabelu, nakon što su crno-bijeli malo podigli formu na posljednjih nekoliko mečeva.

Naravno, tabela nije kompletna ni nakon 26. odigranog kola, jer su dvije utakmice odgođene. Već nedjeljama se čeka da svoj meč odigraju Olimpijakos i Fenerbahče, a taj meč nije igran u predviđenom terminu zbog lošeg vremena u Grčkoj i prokišnjavanja dvorane u Pireju. Sa druge strane, Hapoel nije odigrao svoj meč protiv Pariza, jer su gosti imali poteškoća da iz Istanbula doputuju u Tel Aviv. Meč u Tel Avivu igraće se 3. marta, a onaj u Pireju 10. marta.

Fenerbahče, Olimpijakos i Hapoel bore se za sam vrh tabele i trenutno su na prve tri pozicije, dok je Pariz na 17. poziciji zbog bolje koš-razlike u odnosu na Partizan.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige nakon završenog 26. kola u najjačem takmičenju evropskih košarkaških klubova:



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC