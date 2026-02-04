Ovako izgleda tabela Evrolige poslije 26. kola: Dobra vijest za Zvezdu i loša za Partizan

Utakmicom u Bolonji završeno 26. kolo Evrolige, a Crvena zvezda i Partizan pratili su i taj meč zbog izgleda tabele.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Asvela napravili su pravu senzaciju u 26. kolu Evrolige, pošto su na gostovanju u Bolonji savladali Virtus (80:70) i tako protiv tima Duška Ivanovića upisali sebi prvu pobjedu van svoje dvorane u tekućoj sezoni. Francuski predstavnik bio je potpuni autsajder prije ovog susreta, ali je uspio da šokira Italijane i tako zakomplikuje situaciju na samom dnu tabele.

Poraz Virtusa ide naruku Crvenoj zvezdi, jer sada Virtus ima gotovo nemoguć zadatak da se uključi u borbu za mjesto među deset najboljih ekipa i tako izbori doigravanje. Tim Duška Ivanovića je na učinku 12-14, dok je Crvena zvezda na čak četiri pobjede više i čini se da je to prilično bezbjedna razdaljina.

Sa druge strane, pobjeda Asvela ne ide naruku Partizanu. Nakon što je u utorak uveče pobijedio Efes, a u srijedu i Asvel, tim Đoana Penjaroje ponovo se nalazi na samo jednu pobjedu od 20. pozicije u Evroligi. Crno-bijeli imaju lošiju koš-razliku od ekipa koje ga prate, pa bi eventualno izjednačavanje sa turskim i francuskim timom opet poguralo Partizan na dno. Bio bi to razočaravajuć pogled na tabelu, nakon što su crno-bijeli malo podigli formu na posljednjih nekoliko mečeva.

Naravno, tabela nije kompletna ni nakon 26. odigranog kola, jer su dvije utakmice odgođene. Već nedjeljama se čeka da svoj meč odigraju Olimpijakos i Fenerbahče, a taj meč nije igran u predviđenom terminu zbog lošeg vremena u Grčkoj i prokišnjavanja dvorane u Pireju. Sa druge strane, Hapoel nije odigrao svoj meč protiv Pariza, jer su gosti imali poteškoća da iz Istanbula doputuju u Tel Aviv. Meč u Tel Avivu igraće se 3. marta, a onaj u Pireju 10. marta.

Fenerbahče, Olimpijakos i Hapoel bore se za sam vrh tabele i trenutno su na prve tri pozicije, dok je Pariz na 17. poziciji zbog bolje koš-razlike u odnosu na Partizan.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige nakon završenog 26. kola u najjačem takmičenju evropskih košarkaških klubova:



