Bomba: Peti Mils stiže u Evroligu?

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Legendarni as i NBA veteran Peti Mils mogao bi po prvi put da zaigra van Amerike.

Peti Mils dolazi u Evroligu Izvor: Luis Tato / AFP / Profimedia

Legendarni australijski košarkaš Peti Mils, koga navijači Srbije jako dobro pamte, mogao bi da nastavi karijeru u Evroligi. NBA veteran je ponuđen nekoliko evropskih klubova, prenio je "Basketnews".

Klubovima je dozvoljeno da registruju nove igrače do roka 25. februara, pa bi 37-godišnjak mogao po prvi put da zaigra van tla Amerike. On je trenutno generalni menadžer muškog košarkaškog tima Univerziteta Havaji, ali ima veliku želju da se vrati na teren.

Prošle sezone je nastupio u 29 NBA utakmica u Juti i Klipersima i prosječno biljžio 3,8 poena za 11,1 minut po utakmici.

Tokom 921 NBA utakmice, prosječno je bilježio 8,7 poena, 1,6 skokova i 2,2 asistencije za 19,9 minuta, uz 38,5% uspješnosti šuta za tri poena.

Izvor: MN PRESS

U svojoj posljednjoj punoj sezoni sa konstantnom ulogom u Bruklinu u sezoni 202122, imao je 11,4 poena i 2,3 asistencije za 29 minuta po utakmici.

Mils je jedan od najboljih australijskih košarkaša ikada, a veliki utisak je ostavio na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine iako je već bio u poznim godinama. Postigao je 26 poena u epskom četvrtfinalnom meču Australije protiv Srbije.

