KS BiH saopštio: Završnica Kupa igra se u "Boriku"!

Završna smotra održaće se 20. i 21. februara u Banjaluci.

Košarkaški savez BiH donio je odluku da se završnica Kupa za košarkaše igra u Banjaluci i dvorani Borik!

Za trofej koji nosi ime najvećeg bh. košarkaša svih vremena Mirze Delibašića nadmetaće se četiri tima. Uz KK Borac Banja Luka, koji je domaćin ove smotre, pred banjalučkom publikom igraće Igokea m:tel, Bosna i Široki.

Završnica Kupa BiH igra se 20. i 21. februara, prvog dana turnira igraće se polufinalni mečevi, a parovi su Bosna – Široki i Borac Banja Luka – Igokea m:tel. Finale se igra dan kasnije.

Trofej brane Aleksandrovčani, koji su prošle godine u finalu turnira igranom u Gradišci porazili Bosnu rezultatom 88:58. Bio je to 11. trofej za "igose", po čemu su apsolutni rekorderi.

Najbliži ekipi iz Aleksandrovca je Široki, koji je osam puta osvajao pehar namijenjen pobjedniku, dok je Bosna to uradila četiri puta.

