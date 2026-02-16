Toni Kukoč o današnjoj NBA ligi: Imao bih "tripl-dabl" prosjek

Nekadašnji jugoslovenski i hrvatski košarkaš Toni Kukoč osvojio je tri šampionska prstena s Čikagom u NBA ligi, a danas radi kao savjetnik i ambasador Bulsa.

U intervjuu za hrvatski "Sport klub", osvrnuo se na današnju NBA ligu, njen stil igre i kako bi se snašao da danas igra u najjačoj ligi svijeta.

"Većina šuteva na tim utakmicama je za tri poena. Sjećam se, baš smo to komentarisali – Bulsima u naše vrijeme, kad smo dominirali, cijela ekipa je imala u prosjeku 16 trojki po meču. Danas neke ekipe šutnu 45-50 trojki tokom utakmice! Normalno je onda da rezultat bude 260-280, ponekad i 300 poena ukupno za obje ekipe. Ne znam koliko je to dobro, ne znam koliko to navijači vole da gledaju", rekao je Kukoč.

Na pitanje da li bi mu današnja košarka više odgovarala kao plejmejkeru visokom 211 cm, koji može da igra na više pozicija, odgovorio je potvrdno.

"S obzirom na moje sposobnosti i mogućnost da igram na više pozicija, mislim da ne bih imao većih problema da budem blizu tripl-dabla svaku utakmicu", istakao je on i dodao da bi Majkl Džordan imao prosjek od 45 poena po utakmici.

"Majkl bi danas šutirao 20-25 slobodnih bacanja po utakmici jer se po sadašnjim pravilima, čim staviš ruku na napadača, svira faul. A niko ga nije mogao zaustaviti ni tada. Mislim da bi bez problema imao prosjek od oko 45 poena u ovoj NBA. To ne govorim samo ja jer sam igrao i trenirao sa njim svaki dan - to kažu i stariji igrači, kao i oni koji su bili na zalasku njegove karijere, poput (Kevina) Garneta i drugih. Svi priznaju da je Majkl bio nešto posebno, nešto što bi moglo da dominira u posljednjih 100 godina košarke, a posebno u ovoj eri gdje je 70% igre ofanzivno orijentisano", zaključio je Kukoč.

