"Linija za tri poena treba da važi samo 30 minuta": NBA šampion hoće potpunu revoluciju u košarci

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Bivši NBA košarkaš Pol Pirs želi da napravi revoluciju u košarci i da ukine liniju za tri poena, tačnije da je aktivira u određenim momentima meča.

Pol Pirs o trojci u NBA ligi Izvor: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pol Pirs je NBA šampion, čovjek koji je sa Bostonom osvojio titulu 2008. godine i bio MVP finala. Ima 10 učešća na Ol-starovima, ima nadimak "Istina" ("The truth") i sada predlaže revoluciju u košarci. Smeta mu što se košarka pretvorila u takmičenje za tri poena i što se šutira previše trojki, pa tako želi da se uvede promjena i da se linija za tri poena ukine. Doduše, ne u potpunosti, već da važi samo u određenim momentima utakmice.

"Evo šta mislim da bi trebalo da urade, iskreno to mislim. Smatram da linija za tri poena treba da bude LED linija, da ima svjetlo i da možeš da je uključiš i isključiš u određenim momentima utakmice. Smiješno je kako sada izgleda, gledao sam meč u kom su tri minuta timovi šutirali samo za tri poena", rekao je Pirs u jednom podkastu.

Tvrdi da bi se na taj način vidjelo ko ima pravi talenat i ko može da igra košarku, a ne samo da se ispucavaju trojke.

"Ako utakmica traje 48 minuta, trebalo bi da linija za tri poena radi samo 30 minuta. Tada bismo vidjeli prave utakmice. Da vidimo ko zna da igra, ne može samo da se šutira za tri, da se vidi ko ima pravu igru", zaključio je Pirs.

Još jedan bivši košarkaš Deni Grin je bio u tom podkastu i istakao je da njemu to zvuči kao pravila u kineskoj košarci, odnosno da je ideja slična. I da tamo u završnici utakmice linija za tri postaje linija za četiri poena.

