Uhapšen jedan od najvećih provokatora u NBA ligi

Dilon Bruks je uhapšen u Americi zbog vožnje u pijanom stanju, ali je ubrzo pušten na slobodu.

Izvor: Profimedia

Dilon Bruks je košarkaš Finiksa koji je poznatiji po provokacijama i prljavim potezima na terenu nego samoj igri u NBA ligi. Američki "TMZ" prenio je da je u petak ujutru uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju oko dva ujutru. Pušten je nekoliko sati kasnije, tako da nije predugo bio "iza rešetaka".

Kako se navodi u tekstu, Kanađanin nije pravio nikakve probleme prilikom hapšenja, a na društvenim mrežama osvanula je i njegova fotografija iz policijske stanice. Očekuje se da će sve da prođe sa određenom finansijskom kaznom.

Phoenix Suns’ Dillon Brooks was arrested for DUI in Scottsdale, Arizonapic.twitter.com/c56QYaHAGY — My Mixtapez (@mymixtapez)March 6, 2026

U privatnom životu postoje određeni problemi pošto je prije osam mjeseci podnio zahtjev za zabranu prilaska protiv žene koja mu je rodila dvoje djece. Tvrdio je da mu je "prijetila da će mu odsjeći prste". Njih dvoje nisu u dobrim odnosima već neko vrijeme, a imaju djecu od dvije i pet godina.

Bruks je u karijeri igrao za Memfis, Hjuston i Finiks i zaradio je preko 105 miliona dolara do sada.

