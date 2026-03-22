Lebron Džejms postavio rekord koji niko ne može da sruši: Najbolji je, a još će pomjeriti granice

Još jedan način da Lebron Džejms ispiše istoriju košarke, ovog puta zbog svoje dugovječnosti u NBA ligi.

Lebron Džejms postavio je NBA rekord koji će godinama biti na snazi, jer u ovom trenutku ne djeluje realno da iko stigne jednog od najboljih igrača svih vremena. Na posljednjem meču koji su Los Anđeles Lejkersi odigrali - a koji je obilježio sukob Dončića i Bitadzea - Džejms je postao igrač sa najviše odigranih mečeva u ligaškom dijelu NBA sezone.

Bio je to čak 1612. meč na kojem je u ligaškom dijelu sezone nastupio Lebron Džejms, rekorder po broju sezona u NBA ligi. Pao je rekord koji je godinama držao Robert Periš, legendarni košarkaš koji je između 1976. i 1997. godine odigrao 21 sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Iza njega na listi su Karim Abdul-Džabar (1560), Vins Karter (1541), Dirk Novicki (1522), Džon stokton (1504)... Tek na 24. poziciji je plejmejker Rasel Vestbruk, koji je drugoplasirani kada je riječ o aktivnim igračima i košarkašima koji bi u teoriji mogli da ugroze Lebrona Džejmsa. Vestbruk ima 1301 meč u NBA, pa takav scenario nije baš realan osim ako ne ostane u ligi četiri ili pet godina duže od Lebrona. Imajući u vidu da Rasel Vestbruk ide ka 38. rođendanu - za to nisu velike šanse.

Lebron Džejms je najveći dio karijere proveo u Klivlend Kavalirsima, a pored toga je igrao za Majami Hit i Los Anđeles Lejkerse - čiji je član od 2018. godine. Sa svakim od tri tima za koje je igrao bio je šampion NBA lige, a kao košarkaš ekipe sa Floride osvojio je titulu u dvije uzastopne sezone. Naravno, mečevi koje je igrao u borbama za titulu ne ulaze u ovu statistiku - Lebron Džejms je sada oborio rekord kao igrač sa najviše utakmica u ligaškom dijelu sezone.

Kada se gleda broj mečeva u doigravanju, Lebron Džejms je već dugo rekorder. Jedan od najboljih košarkaša u istoriji odigrao je 292 meča u doigravanju i ove sezone će dodatno popraviti taj rezultat, a ne vidi se ko bi u bliskoj budućnosti mogao da ga stigne - na drugom mjestu je Derek Fišer (259), pa slijedi Tim Dankan (251), a od aktivnih igrača najbliži je veteran Al Horford sa 197 mečeva.

Zapravo, Lebron Džejms sada ima najviše odigranih sezona u istoriji NBA lige, najviše utakmica u ligaškom dijelu sezone, najviše mečeva koje je u ligaškom dijelu sezone počeo u startnoj petorci, najviše mečeva u plej-ofu, najviše mečeva koje je u plej-ofu počeo u startnoj petorci, najviše mečeva na Ol-staru i najviše mečeva koje je na Ol-staru počeo u startnoj petorci.