Srbin odigrao sjajan meč u Americi: Na korak od dabl-dabl učinka, da li ga prati i Alimpijević?

Mladi srpski košarkaš Filip Jović (21) odigrao je jednu od najboljih partija u sezoni. Donio je pobjedu Oburnu protiv Nevade (75:69) i jedan skok dijelio ga je od dabl-dabl učinka - 18 poena, devet skokova, po jedna asistencija, ukradena i izgubljena lopta. Uz odličan šut za dva (9/12).

Oburn ne igra na "martovskom ludilu", već u NIT-u (National invitation tournament) i ovim trijumfom obezbijeđen je plasman na fajnal-for u Indijanapolisu. Dušan Alimpijević je već jednom prilikom naglasio da prati sve mlade srpske košarkaše u Americi, tako da je možda i ovu partiju bivšeg košarkaša Mege ispratio.

"Pustio sam da lopta dođe do mene. Nisu me udvajali u prvom poluvremenu, trener mi je rekao da igram jedan na jedan. U drugom su krenuli sa udvajanjima, uspio sam da pronađem način da razigram saigrače. Ova pobjeda je i za naše sjajne navijače", rekao je Jović poslije meča. U polufinalu će igrati protiv Ilinios Stejta, dok će u drugi polufinalni par činiti Tulsa i Nju Meksiko za koji igra još jedan srpski košarkaš Miloš Vićentić.