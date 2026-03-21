Oliver Riju ima 236 centimetara i svaki put kada izađe na teren sve oči su uprte u njega. Već je oborio nekoliko rekorda.

Izvor: House of Highlights

Oliver Riju je ispisao istoriju NCAA. Ovaj neverovatni Kanađanin ušao je na teren i na meču Floride i Preri Vjua postao je internet senzacija i najviši košarkaš koji je ikada kročio na NCAA parkete.

Na kraju je Florida savladala rivala 114:55, a na manje dva minuta do kraja utakmice sa svojih 236 centimetara visine Olivije Riju je svima privukao pažnju i na kraju postao hit na internetu. Pogledajte i zašto:

Vidi opis On je najviši košarkaš u istoriji: Ima 20 godina, zakucava bez skoka i obara rekorde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: House of Highlights Br. slika: 8 8 / 8

Nije mu ovo prvi rekord u životu pošto je sa 16 godina kada je bio visok 231 centimetar upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao najviši tinejdžer na svijetu. Zatim je 2025. godine na utakmici Floride protiv Sjeverne Floride nadmašio Manutea Bola koji je do tada sa 231 cm bio najviši igrač ikada u NCAA.

Dvije nedjelje kasnije je uspio da postigne poene protiv Merimaka i tako je postao najviđi NCAA igrač sa poenima na meču. Tada je to uradio sa penala, a onda je zakucavanjem u decembru zakucao i kada je to uradio postao je i najviši ikada sa poenima iz igre.

Sada je postao viralan

Oliver Riju Izvor: YouTube/House of Highlights

A razlog za to je Hasane Dijalo. Krilni košarkaš iz Atlante je snimljen kako Olivera Rijua gleda u potpunom šoku. Sa 203 centimetra djelovao je kao patuljak pored Kanađanina. Na kraju je Riju meč završio sa dva poena uz dva skoka u napadu i jednu asistenciju. Svi su bili u šoku kada je zakucao, a da skoro nije morao ni da se odrazi.

Šta znamo o Oliveru Rijuu?

Ovaj košarkaš rođen je 2. februara 2006. godine na Kvebeku, u dijelu Kanade gdje se govori francuski jezik. Otac mu je dvometraš i odbojkaš, stariji brat košarkaš visok 206 centimetara. Počeo je da se bavi košarkpm sa pet godina, a kada je sa 12 godina izrastao do 208 centimetara zaigrao je kratko za Real Madrid. Poslije igranja u junuorskim timovima sa U18 i U16 timovima Kanade je uspio da osvoji dvije bronze na međunarodnim takmičenjima.

(MONDO)

BONUS VIDEO: